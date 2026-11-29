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"Hoy España ha hablado claro": Núñez Feijóo tras triunfo del Partido Popular en votaciones generales
"Hoy España ha hablado claro": Núñez Feijóo tras triunfo del Partido Popular en votaciones generales
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio un mensaje a sus seguidores tras obtener la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados (cámara baja) española. 29.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-29T22:54+0000
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Asimismo, resaltó que "vamos a intentar gobernar para todos los españoles, voten a quien hayan votado".Previamente, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
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política, alberto núñez feijóo, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa
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"Hoy España ha hablado claro": Núñez Feijóo tras triunfo del Partido Popular en votaciones generales
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio un mensaje a sus seguidores tras obtener la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados (cámara baja) española.
"Gracias de corazón (...). Hoy España ha hablado claro: el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones", aseveró.
Asimismo, resaltó que
"vamos a intentar gobernar para todos los españoles, voten a quien hayan votado".
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