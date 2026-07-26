Supuesto fraude en proceso de admisión alerta a la universidad más relevante de México: esto sabemos
© AP Photo / Gregory BullCampus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza las presuntas irregularidades en el examen para ingresar al nivel licenciatura, donde un gran número de aspirantes tuvieron un alto puntaje, cuestión que no había ocurrido a ese nivel anteriormente.
Fue la primera vez, fuera del contexto de la pandemia de COVID-19, que la casa de estudios aplicó de manera remota esta prueba.
27 de enero, 23:45 GMT
Esto ha pasado hasta el momento:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que, posiblemente, la institución educativa no tomó en cuenta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para resolver el examen.
Ante el escándalo, la UNAM creó un comité técnico para evaluar lo ocurrido, con el fin de aclarar la situación.
El 24 de julio, la universidad anunció que suspendería provisionalmente las inscripciones para "salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso".
Mientras tanto, aspirantes que no obtuvieron un lugar en el centro educativo alistan una manifestación para el 27 de julio en la Ciudad de México, con el fin de exigir transparencia sobre lo ocurrido.
Expertos consultados por Sputnik señalaron que la UNAM debe actualizar sus protocolos de actuación ante anomalías de esta índole.
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