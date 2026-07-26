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Supuesto fraude en proceso de admisión alerta a la universidad más relevante de México: esto sabemos

Supuesto fraude en proceso de admisión alerta a la universidad más relevante de México: esto sabemos

Sputnik Mundo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza las presuntas irregularidades en el examen para ingresar al nivel licenciatura, donde un gran número... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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Fue la primera vez, fuera del contexto de la pandemia de COVID-19, que la casa de estudios aplicó de manera remota esta prueba. Esto ha pasado hasta el momento: Expertos consultados por Sputnik señalaron que la UNAM debe actualizar sus protocolos de actuación ante anomalías de esta índole.

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