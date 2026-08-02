Escándalo en la UNAM: investigan a empresa que aplicó examen en línea

El integrante de este grupo, Carlos Arámburo de la Hoz, dijo en entrevista para el diario local La Jornada que también sigue abierta la solicitud de audiencia que presentó la compañía, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido. El escándalo en la máxima casa de estudios, la más relevante de la nación latinoamericana, ocurrió cuando, al develarse los puntajes del examen para ingresar al nivel licenciatura, se detectó un aumento significativo en los ejercicios con calificaciones sobresalientes, que indicarían posibles trampas.
Tras las presuntas irregularidades en el proceso de ingreso para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Técnica del centro educativo resaltó que, dentro de su análisis para averiguar lo ocurrido, está indagar a la compañía que se encargó de la aplicación de la prueba en línea.
El integrante de este grupo, Carlos Arámburo de la Hoz, dijo en entrevista para el diario local La Jornada que también sigue abierta la solicitud de audiencia que presentó la compañía, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
"La comisión, aseguró [Arámburo de la Hoz], todavía tiene un trabajo que hacer mucho más puntual para poder esclarecer y decir exactamente qué ocurrió", refirió el medio.