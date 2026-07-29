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Pese al escándalo por el examen de admisión, "la UNAM es más grande que sus problemas", dice analista

Pese al escándalo por el examen de admisión, "la UNAM es más grande que sus problemas", dice analista

Sputnik Mundo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país y una de las más importantes a nivel regional, ha sido fuertemente señalada y... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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La polémica surgió luego de que se dieran a conocer los resultados de su proceso de admisión, en el cual hubo un inusual aumento en los aspirantes con alto puntaje, lo que encendió las alertas sobre el posible uso fraudulento de la inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas.Ante el escándalo, la UNAM creó un comité técnico para evaluar lo ocurrido con el fin de aclarar la situación y delinear el camino a seguir, a la par de que suspendió las inscripciones de casi 22.000 alumnos que fueron aceptados en alguna licenciatura, quienes están a la espera de una resolución que, de acuerdo con la institución, se dará a conocer esta misma semana. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que, al ser un ente autónomo, es la misma universidad la que tiene que investigar y definir si buscará actuar penalmente en contra de la empresa que le vendió el software para supuestamente detectar intento de trampas en la prueba a distancia. Si ese fuera el caso, dijo, la Fiscalía General de la República (FGR) podría colaborar en la investigación. Pero las fallas en el examen virtual fueron tan solo el inicio de una serie de acusaciones por parte de personajes que llevaron sus críticas al grado de cuestionar la autonomía, la gratuidad e incluso los aportes que la institución ha hecho a la sociedad mexicana. "La campaña contra la UNAM es permanente" "Lleva décadas sobrevalorada la UNAM", "una fábrica de obradorismo [en referencia a la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador]" o "quizá ese es parte del problema: que la mayor institución de investigación del país sea a la vez una universidad de masas" fueron algunas de las críticas en contra de la institución realizadas por líderes de opinión en redes sociales.Al respecto, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Héctor Alejandro Quintanar Pérez, señaló en entrevista con Sputnik que la institución ha sido blanco de una "campaña permanente" en su contra orquestada desde grupos opositores. Esto, explicó, se basa en una realidad y un mito: por un lado, es la institución universitaria la más grande del país, lo cual genera resquemor en ciertos círculos sociales, mientras que a la par arrastra el estigma de presuntamente ser "un semillero del izquierdismo". El doctor Quintanar Pérez abundó que el constante señalamiento contra la máxima casa de estudios comenzó desde la década de 1970, cuando desde los círculos empresariales imperó una idea antiestatista. Sobre los señalamientos alrededor del tema del examen, el analista consideró que la principal responsabilidad recae en la empresa contratada por la universidad que prometió garantías para identificar posibles trampas y "que no dio el ancho", además de las autoridades universitarias que contrataron el servicio. "Los eventuales estudiantes de la UNAM, los aspirantes a la UNAM, no son conejillos de indias para que con ellos se hagan pruebas pilotos. Cuando ellos tomaron el examen, es porque este sistema ya debió haber estado sometido a pruebas y todo apunta a que no fue así", aseveró. Al respecto, Hugo Garciamarín, doctor en Ciencia Política, indicó que ante la polémica del examen de admisión, la universidad enfrenta un golpe a su credibilidad y a su actual estructura interna; sin embargo, coincidió en que la UNAM es una institución por la que han pasado todo tipo de personas con todo tipo de ideologías, lo que también la blinda en cierta forma. De acuerdo con el politólogo, el golpe más fuerte para la UNAM podría ser a nivel interno, pues el tropiezo en el proceso de admisión pone en entredicho la capacidad de sus líderes para resolver problemas dentro del entorno universitario. "Esto sí va a profundizar los problemas internos que ya tenía", agregó. El aporte de la universidad "no tiene parangón"Para Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y exdirectora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), el aporte que la UNAM ha hecho a la sociedad mexicana no tiene comparación. En charla con Sputnik, la historiadora y académica apuntó que, a nivel cultural, artístico y museográfico, la universidad ha realizado aportes para preservar las colecciones, documentarlas, estudiarlas, investigarlas y educar. Hoy por hoy, destacó De la Torre, la UNAM cuenta con 27 museos abiertos al público. La polémica alrededor del proceso de admisión que hoy acecha a la universidad, consideró, "es un momento pasajero que no define en la totalidad a nuestra universidad". Al respecto, Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, resaltó que la universidad tiene tres objetivos primordiales: la educación, la investigación y la difusión de la cultura. "Los proyectos de difusión de la literatura, de formación de lectores, de formación de públicos en torno al teatro, la música, la danza, el cine, todo esto es impensable sin la Universidad Nacional Autónoma de México", señaló.

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