El Reino Unido enfrenta un nuevo problema: el alto costo de los combustibles

El gasto de los consumidores británicos en combustible aumentó 17,3% en septiembre, en medio del encarecimiento del diésel y la preocupación por las restricciones al suministro energético, según cifras de Barclays.A principios de octubre, el precio medio del diésel superó las dos libras por litro, un máximo histórico. El 12 de octubre, el costo se situó en 199,9 peniques (2,65 dólares) por litro, de acuerdo con la asociación automovilística RAC.El encarecimiento elevó el gasto promedio de los conductores en 17 libras (22,44 dólares) durante septiembre frente al mismo mes del año anterior. Repostar un automóvil familiar típico cuesta ahora cerca de 110 libras (145,20 dólares) más que antes, según los datos citados en el informe.Entre los factores que presionan los precios destacan las restricciones al suministro de petróleo vinculadas al conflicto en Oriente Medio y las huelgas en refinerías, que dificultan la producción mundial de diésel.Catherine Mann, integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, advirtió que el encarecimiento de la energía constituye uno de los principales factores que impulsan la inflación británica.El aumento de los combustibles también amenaza con trasladarse a los alimentos, debido a los mayores costos de transporte, agricultura y fabricación. La Federación de Alimentos y Bebidas advirtió que las empresas tienen un margen limitado para absorber estos incrementos.La organización prevé que la inflación alimentaria alcance el 3,9% a finales de 2026 y llegue al 6,4% en julio de 2027. Phil Pluck, director ejecutivo de la Cold Chain Federation, señaló que las empresas de transporte refrigerado ya no pueden absorber los mayores costos y deben trasladarlos a sus clientes.En el ámbito internacional, los miembros del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel ante las tensiones sobre el suministro. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que acordó comprar de inmediato 300.000 toneladas de diésel a Rusia.
El aumento del precio del diésel elevó el gasto de los conductores británicos y amenaza con trasladarse a los precios de los alimentos. La Federación de Alimentos y Bebidas prevé que la inflación alimentaria alcance el 6,4% en julio de 2027.
El gasto de los consumidores británicos en combustible aumentó 17,3% en septiembre, en medio del encarecimiento del diésel y la preocupación por las restricciones al suministro energético, según cifras de Barclays.
A principios de octubre, el precio medio del diésel superó las dos libras por litro, un máximo histórico. El 12 de octubre, el costo se situó en 199,9 peniques (2,65 dólares) por litro, de acuerdo con la asociación automovilística RAC.
El encarecimiento elevó el gasto promedio de los conductores en 17 libras (22,44 dólares) durante septiembre frente al mismo mes del año anterior. Repostar un automóvil familiar típico cuesta ahora cerca de 110 libras (145,20 dólares) más que antes, según los datos citados en el informe.
Entre los factores que presionan los precios destacan las restricciones al suministro de petróleo vinculadas al conflicto en Oriente Medio y las huelgas en refinerías, que dificultan la producción mundial de diésel.
Catherine Mann, integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, advirtió que el encarecimiento de la energía constituye uno de los principales factores que impulsan la inflación británica.
El aumento de los combustibles también amenaza con trasladarse a los alimentos, debido a los mayores costos de transporte, agricultura y fabricación. La Federación de Alimentos y Bebidas advirtió que las empresas tienen un margen limitado para absorber estos incrementos.
La organización prevé que la inflación alimentaria alcance el 3,9% a finales de 2026 y llegue al 6,4% en julio de 2027. Phil Pluck, director ejecutivo de la Cold Chain Federation, señaló que las empresas de transporte refrigerado ya no pueden absorber los mayores costos y deben trasladarlos a sus clientes.
En el ámbito internacional, los miembros del G7 acordaron liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel ante las tensiones sobre el suministro. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que acordó comprar de inmediato 300.000 toneladas de diésel a Rusia.
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