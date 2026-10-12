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"Es un acuerdo para el resto del mundo: Trump sobre el pacto de diésel con Rusia
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El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió su entendimiento con Rusia sobre el suministro de diésel, argumentando que restringir las exportaciones... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Ante ello, el mandatario norteamericano añadió que mantener el flujo de suministros de este insumo también podría beneficiar a los agricultores y ganaderos estadounidenses, ello al aliviar la presión sobre los costos del combustible.
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"Es un acuerdo para el resto del mundo: Trump sobre el pacto de diésel con Rusia

22:00 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Jae C. HongUna boquilla bombea diésel al tanque de combustible del autobús en EEUU
Una boquilla bombea diésel al tanque de combustible del autobús en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió su entendimiento con Rusia sobre el suministro de diésel, argumentando que restringir las exportaciones perjudicaría a los mercados mundiales.

"Producimos muchísimo petróleo; podríamos imponer restricciones a su exportación, pero el resto del mundo se vería enormemente afectado si lo hiciéramos. También podríamos limitar el diésel —establecer un tope— y quedárnoslo todo para nosotros; eso tendría un impacto enorme", apuntó ante los medios de comunicación

Ante ello, el mandatario norteamericano añadió que mantener el flujo de suministros de este insumo también podría beneficiar a los agricultores y ganaderos estadounidenses, ello al aliviar la presión sobre los costos del combustible.
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