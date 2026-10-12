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"Es un acuerdo para el resto del mundo: Trump sobre el pacto de diésel con Rusia

"Es un acuerdo para el resto del mundo: Trump sobre el pacto de diésel con Rusia

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió su entendimiento con Rusia sobre el suministro de diésel, argumentando que restringir las exportaciones... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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Ante ello, el mandatario norteamericano añadió que mantener el flujo de suministros de este insumo también podría beneficiar a los agricultores y ganaderos estadounidenses, ello al aliviar la presión sobre los costos del combustible.

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