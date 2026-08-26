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Regulador energético británico sube el precio de la electricidad a un máximo en tres años

Regulador energético británico sube el precio de la electricidad a un máximo en tres años

Sputnik Mundo

El regulador energético del Reino Unido, Ofgem, anunció un aumento del 4% en el precio máximo de la energía, alcanzando así su nivel más alto en tres años. La... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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Para un hogar con un consumo típico, el coste de la electricidad aumentará en unas 60 libras esterlinas (82 dólares) al año. Según los datos estadísticos del regulador, se trata del nivel más alto en aproximadamente tres años.Ofgem atribuye el incremento al aumento de los precios mayoristas del gas debido al conflicto en Oriente Medio.Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, reconoció que la subida resultará "difícil" para la población, pero aseguró que el Gobierno "seguirá estudiando formas de reducir los precios de la energía".La crisis en Oriente Medio está provocando una nueva tensión en los mercados internacionales del gas. La interrupción del transporte por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos, ha afectado tanto a las exportaciones como a la producción de hidrocarburos en Oriente Medio, contribuyendo además al aumento de los precios de los combustibles en distintos mercados. Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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