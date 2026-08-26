https://noticiaslatam.lat/20260826/regulador-energetico-britanico-sube-el-precio-de-la-electricidad-a-un-maximo-en-tres-anos---1174807462.html
Regulador energético británico sube el precio de la electricidad a un máximo en tres años
Regulador energético británico sube el precio de la electricidad a un máximo en tres años
Sputnik Mundo
El regulador energético del Reino Unido, Ofgem, anunció un aumento del 4% en el precio máximo de la energía, alcanzando así su nivel más alto en tres años. La... 26.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-26T12:03+0000
2026-08-26T12:03+0000
2026-08-26T12:03+0000
economía
reino unido
electricidad
gas
energía
🌍 europa
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174807908_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c994497fa36f30b3698d466c2a6ddd5d.jpg
Para un hogar con un consumo típico, el coste de la electricidad aumentará en unas 60 libras esterlinas (82 dólares) al año. Según los datos estadísticos del regulador, se trata del nivel más alto en aproximadamente tres años.Ofgem atribuye el incremento al aumento de los precios mayoristas del gas debido al conflicto en Oriente Medio.Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, reconoció que la subida resultará "difícil" para la población, pero aseguró que el Gobierno "seguirá estudiando formas de reducir los precios de la energía".La crisis en Oriente Medio está provocando una nueva tensión en los mercados internacionales del gas. La interrupción del transporte por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos, ha afectado tanto a las exportaciones como a la producción de hidrocarburos en Oriente Medio, contribuyendo además al aumento de los precios de los combustibles en distintos mercados. Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
https://noticiaslatam.lat/20260826/oriente-medio-sacude-el-mercado-energetico-cae-la-produccion-mundial-de-gas-informan-paises-1174801280.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174807908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca81f8d4fec284ada942514d09ffbe4b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reino unido, electricidad, gas, energía, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
reino unido, electricidad, gas, energía, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
Regulador energético británico sube el precio de la electricidad a un máximo en tres años
El regulador energético del Reino Unido, Ofgem, anunció un aumento del 4% en el precio máximo de la energía, alcanzando así su nivel más alto en tres años. La nueva medida afectará a las facturas de los hogares a partir de octubre, con la llegada del frío.
Para un hogar con un consumo típico, el coste de la electricidad aumentará en unas 60 libras esterlinas (82 dólares) al año. Según los datos estadísticos del regulador, se trata del nivel más alto en aproximadamente tres años.
Ofgem atribuye el incremento al aumento de los precios mayoristas del gas debido al conflicto en Oriente Medio.
"Los mercados mundiales de gas, que siguen siendo inestables, continúan siendo el principal factor que determina la evolución de los precios", señaló.
Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, reconoció que la subida resultará "difícil" para la población, pero aseguró que el Gobierno "seguirá estudiando formas de reducir los precios de la energía".
La crisis en Oriente Medio está provocando una nueva tensión en los mercados internacionales del gas. La interrupción del transporte por el estrecho de Ormuz
, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos, ha afectado tanto a las exportaciones como a la producción de hidrocarburos en Oriente Medio, contribuyendo además al aumento de los precios de los combustibles en distintos mercados.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos
. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.