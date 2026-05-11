https://noticiaslatam.lat/20260511/los-empleadores-britanicos-prefieren-los-trabajadores-temporales-asi-impacta-la-crisis-en-oriente-1173414337.html
Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio
Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio
Sputnik Mundo
Las empresas británicas están reduciendo el número de empleados fijos y recurriendo cada vez más a contratos temporales debido a la inestabilidad económica... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T14:03+0000
2026-05-11T14:03+0000
2026-05-11T14:03+0000
economía
reino unido
🌍 europa
mercado de trabajo
sociedad
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0b/1173414856_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e138f3bcee553a0b295b2c3db6817610.jpg
Según el diario, en general, el mercado laboral ha registrado un aumento del número de solicitantes de empleo debido a los despidos, mientras que el crecimiento salarial "se mantuvo moderado".Aunque, por el momento, la crisis energética derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no ha afectado significativamente a los salarios en el Reino Unido, el artículo señala que hacia finales de 2026 y en 2027 se convertirá en un factor importante en las negociaciones salariales.La escalada en torno al país persa condujo al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, además de afectar los niveles de extracción y exportación de crudo. Como consecuencia del bloqueo, en la mayoría de los países del mundo se registra un aumento en los precios del combustible y de los productos industriales.
https://noticiaslatam.lat/20260508/la-crisis-de-suministro-de-petroleo-terminara-si-concluye-la-guerra-contra-iran-1173371148.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0b/1173414856_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_673ab2b24d4eae33c446d870136b9e1e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reino unido, 🌍 europa, mercado de trabajo, sociedad, 📈 mercados y finanzas
reino unido, 🌍 europa, mercado de trabajo, sociedad, 📈 mercados y finanzas
Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio
Las empresas británicas están reduciendo el número de empleados fijos y recurriendo cada vez más a contratos temporales debido a la inestabilidad económica provocada por la crisis en Oriente Medio, informa la agencia 'Bloomberg' citando datos de la Confederación de Reclutamiento y Empleo.
"Los empleadores británicos dependen cada vez más de trabajadores temporales (...) mientras se adaptan a la turbulencia económica derivada de la guerra en Oriente Medio", señala el medio.
Según el diario, en general, el mercado laboral ha registrado un aumento del número de solicitantes de empleo debido a los despidos, mientras que el crecimiento salarial "se mantuvo moderado".
Aunque, por el momento, la crisis energética derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no ha afectado significativamente a los salarios en el Reino Unido, el artículo señala
que hacia finales de 2026 y en 2027 se convertirá en un factor importante
en las negociaciones salariales.
La escalada en torno al país persa condujo al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz
, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, además de afectar los niveles de extracción y exportación de crudo. Como consecuencia del bloqueo, en la mayoría de los países del mundo se registra un aumento en los precios del combustible y de los productos industriales
.