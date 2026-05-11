Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260511/los-empleadores-britanicos-prefieren-los-trabajadores-temporales-asi-impacta-la-crisis-en-oriente-1173414337.html
Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio
Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio
Sputnik Mundo
Las empresas británicas están reduciendo el número de empleados fijos y recurriendo cada vez más a contratos temporales debido a la inestabilidad económica... 11.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-11T14:03+0000
2026-05-11T14:03+0000
economía
reino unido
🌍 europa
mercado de trabajo
sociedad
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0b/1173414856_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e138f3bcee553a0b295b2c3db6817610.jpg
Según el diario, en general, el mercado laboral ha registrado un aumento del número de solicitantes de empleo debido a los despidos, mientras que el crecimiento salarial "se mantuvo moderado".Aunque, por el momento, la crisis energética derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no ha afectado significativamente a los salarios en el Reino Unido, el artículo señala que hacia finales de 2026 y en 2027 se convertirá en un factor importante en las negociaciones salariales.La escalada en torno al país persa condujo al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, además de afectar los niveles de extracción y exportación de crudo. Como consecuencia del bloqueo, en la mayoría de los países del mundo se registra un aumento en los precios del combustible y de los productos industriales.
https://noticiaslatam.lat/20260508/la-crisis-de-suministro-de-petroleo-terminara-si-concluye-la-guerra-contra-iran-1173371148.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/0b/1173414856_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_673ab2b24d4eae33c446d870136b9e1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reino unido, 🌍 europa, mercado de trabajo, sociedad, 📈 mercados y finanzas
reino unido, 🌍 europa, mercado de trabajo, sociedad, 📈 mercados y finanzas

Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio

14:03 GMT 11.05.2026
CC0 / Israel Andrade / Empleados en una oficina
Empleados en una oficina - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
CC0 / Israel Andrade /
Síguenos en
Las empresas británicas están reduciendo el número de empleados fijos y recurriendo cada vez más a contratos temporales debido a la inestabilidad económica provocada por la crisis en Oriente Medio, informa la agencia 'Bloomberg' citando datos de la Confederación de Reclutamiento y Empleo.

"Los empleadores británicos dependen cada vez más de trabajadores temporales (...) mientras se adaptan a la turbulencia económica derivada de la guerra en Oriente Medio", señala el medio.

Según el diario, en general, el mercado laboral ha registrado un aumento del número de solicitantes de empleo debido a los despidos, mientras que el crecimiento salarial "se mantuvo moderado".
Aunque, por el momento, la crisis energética derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no ha afectado significativamente a los salarios en el Reino Unido, el artículo señala que hacia finales de 2026 y en 2027 se convertirá en un factor importante en las negociaciones salariales.
La escalada en torno al país persa condujo al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, además de afectar los niveles de extracción y exportación de crudo. Como consecuencia del bloqueo, en la mayoría de los países del mundo se registra un aumento en los precios del combustible y de los productos industriales.
Trabajadores de la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC) - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
Internacional
¿La crisis de suministro de petróleo terminará si concluye la guerra contra Irán?
8 de mayo, 07:34 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала