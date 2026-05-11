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Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio

Los empleadores británicos prefieren los trabajadores temporales: así impacta la crisis en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Las empresas británicas están reduciendo el número de empleados fijos y recurriendo cada vez más a contratos temporales debido a la inestabilidad económica... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T14:03+0000

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Según el diario, en general, el mercado laboral ha registrado un aumento del número de solicitantes de empleo debido a los despidos, mientras que el crecimiento salarial "se mantuvo moderado".Aunque, por el momento, la crisis energética derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán no ha afectado significativamente a los salarios en el Reino Unido, el artículo señala que hacia finales de 2026 y en 2027 se convertirá en un factor importante en las negociaciones salariales.La escalada en torno al país persa condujo al bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, además de afectar los niveles de extracción y exportación de crudo. Como consecuencia del bloqueo, en la mayoría de los países del mundo se registra un aumento en los precios del combustible y de los productos industriales.

https://noticiaslatam.lat/20260508/la-crisis-de-suministro-de-petroleo-terminara-si-concluye-la-guerra-contra-iran-1173371148.html

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