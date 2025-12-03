https://noticiaslatam.lat/20251203/asi-fue-como-la-energia-verde-paralizo-la-economia-de-europa-1169044124.html

Así fue cómo la energía verde paralizó la economía de Europa

Así fue cómo la energía verde paralizó la economía de Europa

Sputnik Mundo

La transición energética, presentada inicialmente como un impulso económico y ambiental, ha derivado en altos costos y pérdida de competitividad para Europa... 03.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-03T07:32+0000

2025-12-03T07:32+0000

2025-12-03T07:32+0000

internacional

the wall street journal

medioambiente

reino unido

🌍 europa

energía eólica

energía eléctrica

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/02/1169047973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_06650c64b0cef1820daf16c731e81c94.jpg

Los gobiernos europeos prometieron que el giro hacia la energía solar, eólica y otras alternativas limpias generaría empleos, reduciría emisiones y abarataría el suministro eléctrico. Dos décadas después, el resultado es mixto: aunque Europa logró una caída de 30% en sus emisiones de carbono respecto de 2005 —superior al 17% registrado en Estados Unidos—, la transición ha implicado costos elevados para consumidores y empresas, además de un impacto significativo en la actividad industrial.Los precios de la electricidad se dispararon en gran parte del continente. Alemania registra actualmente las tarifas domésticas más altas del mundo desarrollado, mientras que el Reino Unido encabeza los precios industriales, de acuerdo con un análisis de la Agencia Internacional de la Energía.En promedio, las tarifas industriales en la Unión Europea duplican las de EEUU y superan en 50% a las de China. La creciente dependencia de energías intermitentes también ha aumentado la volatilidad del mercado eléctrico, refirió el diario.Este entorno energético afecta la competitividad del bloque en sectores tecnológicos de alto consumo eléctrico, como la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el costo de la vida se ha encarecido para los hogares, alimentando el avance de partidos críticos de la transición verde, que la describen como una iniciativa de élite ajena a las necesidades de trabajadores y consumidores, puntualizó el medio estadounidense.Industria en retroceso En varios países europeos, la transición corre el riesgo de profundizar el estancamiento económico. Analistas consultados por WSJ señalan que, aunque diversificar fuentes de energía tiene sentido estratégico para un continente con limitados recursos fósiles, la sustitución acelerada de combustibles tradicionales se realizó antes de que las alternativas estuvieran plenamente operativas.La incertidumbre se refleja en decisiones empresariales recientes. En Alemania, la firma química Ineos anunció el cierre de dos plantas debido al costo elevado de la electricidad; ExxonMobil cerró una operación en Escocia y advirtió que podría abandonar la industria química europea. La demanda eléctrica del continente ha disminuido en los últimos 15 años, mientras que la infraestructura no avanza al ritmo requerido por el aumento de parques eólicos y solares.Factores externos —como la volatilidad del gas natural tras la pandemia y la caída de importaciones desde Rusia— también presionaron los precios. Sin embargo, economistas y directivos comentaron a la publicación que el modelo europeo, basado en grandes subsidios, redes costosas y capacidad redundante, ha sido un componente clave del incremento sostenido en los costos.Un modelo en tensión política y económicaEl consenso político que impulsó la transición energética europea muestra signos de debilidad. Partidos de derecha en Alemania, Francia y el Reino Unido cuestionan los subsidios y metas climáticas, mientras que gobiernos como el alemán han comenzado a reintroducir plantas de gas, recordó el WSJ.Europa adoptó una estrategia distinta a la de otras potencias: mientras Estados Unidos, China, India y Brasil incrementan simultáneamente la capacidad renovable y la producción fósil, el bloque europeo avanzó hacia un modelo de "sustitución", cerrando plantas de gas y carbón antes de que el sistema renovable estuviera plenamente operativo. Como resultado, consumidores y empresas enfrentan tarifas sometidas a la volatilidad de combustibles importados y a cargas crecientes vinculadas a subsidios e impuestos al carbono.En el Reino Unido, los gravámenes y costos regulatorios representan casi la mitad de las facturas eléctricas domésticas. Encuestas indican que la mitad de los consumidores planea racionar energía este invierno.Casos como el parque eólico marino Seagreen, en Escocia —que debe desconectarse más del 70% del tiempo para evitar daños a la red— ilustran los desafíos de infraestructura que encarecen aún más el sistema, ejemplificó el diario.El desafío del futuro verdeAunque defensores de las energías renovables sostuvieron ante el WSJ que los costos disminuirán cuando el sistema esté completamente integrado, el reto radica en llegar a ese punto sin agravar el deterioro industrial. Empresarios del sector verde en Reino Unido proponen combinar temporalmente la transición con una mayor producción de petróleo y gas local, mientras que centros de investigación piden revisiones fiscales para aliviar presiones sobre consumidores.No obstante, algunos economistas consultados por el rotativo estadounidense dudan de que países con poca radiación solar y fuerte dependencia eólica —como Alemania y el Reino Unido— puedan alcanzar precios competitivos en el mediano plazo. Otros advierten que, si la industria europea continúa cerrando plantas, la producción podría desplazarse a países con mayor huella de carbono, lo que tendría efectos globales contrarios a los objetivos climáticos iniciales.A medida que Europa busca equilibrar seguridad energética, competitividad económica y compromisos climáticos, la transición verde enfrenta un periodo crítico. La evolución de este modelo podría definir la posición industrial del continente durante las próximas décadas.

https://noticiaslatam.lat/20230802/transicion-energetica-que-tan-probable-es-que-la-ue-cumpla-sus-objetivos-1142149355.html

https://noticiaslatam.lat/20250113/por-que-el-ascenso-ecologico-de-pekin-plantea-grandes-preocupaciones-para-occidente-1160426942.html

https://noticiaslatam.lat/20250430/el-apagon-iberico-cuestiona-el-modelo-energetico-europeo-esto-tenia-que-pasar-tarde-o-temprano-1162290734.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

the wall street journal, medioambiente, reino unido, 🌍 europa, energía eólica, energía eléctrica, 📈 mercados y finanzas