Campaña electoral en Brasil, despedida de Messi y torre humana en España, entre las fotos de la semana
La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, seca el rostro de su esposo, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, durante un mitin electoral en Río de Janeiro, Brasil.
La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, seca el rostro de su esposo, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, durante un mitin electoral en Río de Janeiro, Brasil.
La pintura La novena ola, de Iván Aivazovski, se exhibe tras una restauración científica integral en el edificio Benois del Museo Ruso, en San Petersburgo, Rusia.
La pintura La novena ola, de Iván Aivazovski, se exhibe tras una restauración científica integral en el edificio Benois del Museo Ruso, en San Petersburgo, Rusia.
Miembros de Contrato Civil, partido gobernante en Armenia, y de la formación opositora Armenia Fuerte se enfrentan en el Parlamento después de que las críticas de un diputado opositor al presidente de la Cámara desataran una disputa durante una sesión legislativa en Ereván, Armenia.
Miembros de Contrato Civil, partido gobernante en Armenia, y de la formación opositora Armenia Fuerte se enfrentan en el Parlamento después de que las críticas de un diputado opositor al presidente de la Cámara desataran una disputa durante una sesión legislativa en Ereván, Armenia.
Integrantes de Castellers Colla Vella forman una torre humana, conocida como castell, durante la 30.ª edición del Concurso de Castells, en Tarragona, España.
Integrantes de Castellers Colla Vella forman una torre humana, conocida como castell, durante la 30.ª edición del Concurso de Castells, en Tarragona, España.
Manifestantes prenden fuego a contenedores de basura durante enfrentamientos con la Policía tras una protesta por la crisis de la vivienda, horas después del anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, en Barcelona, España.
Manifestantes prenden fuego a contenedores de basura durante enfrentamientos con la Policía tras una protesta por la crisis de la vivienda, horas después del anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, en Barcelona, España.
Una modelo posa para las cámaras antes de la presentación de la colección femenina primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, durante la Semana de la Moda de París, Francia.
Una modelo posa para las cámaras antes de la presentación de la colección femenina primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, durante la Semana de la Moda de París, Francia.
El pescador somalí Alí Hashi y Mohamed Noor Yusuf, de 15 años, secan carne de tiburón salada en la playa en Mogadiscio, Somalia.
El pescador somalí Alí Hashi y Mohamed Noor Yusuf, de 15 años, secan carne de tiburón salada en la playa en Mogadiscio, Somalia.
Manifestantes intentan introducir un patinete eléctrico en una estructura en llamas durante una protesta estudiantil contra las reformas educativas y el aumento de las tasas, en Lieja, Bélgica.
Manifestantes intentan introducir un patinete eléctrico en una estructura en llamas durante una protesta estudiantil contra las reformas educativas y el aumento de las tasas, en Lieja, Bélgica.
Un tanque alemán Panther (Panzerkampfwagen V) de la Segunda Guerra Mundial es trasladado para su restauración y posterior entrega a un museo, en Kazán, Rusia.
Un tanque alemán Panther (Panzerkampfwagen V) de la Segunda Guerra Mundial es trasladado para su restauración y posterior entrega a un museo, en Kazán, Rusia.
Un automóvil y varios árboles arrastrados al mar por las fuertes lluvias se observan desde un dron mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas, cerca de Ierapetra, en la isla de Creta, Grecia.
Un automóvil y varios árboles arrastrados al mar por las fuertes lluvias se observan desde un dron mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas, cerca de Ierapetra, en la isla de Creta, Grecia.
Jóvenes palestinos entrenan taekwondo cerca de una vivienda destruida durante la guerra, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.
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Un gato recibe la bendición de un sacerdote durante una ceremonia en honor a San Francisco de Asís, patrón de los animales, en Ciudad de Panamá, Panamá.
Un gato recibe la bendición de un sacerdote durante una ceremonia en honor a San Francisco de Asís, patrón de los animales, en Ciudad de Panamá, Panamá.
Luces instaladas entre los edificios recuerdan a las víctimas de los dos terremotos de junio durante los actos conmemorativos por el centenario de días del desastre, en La Guaira, Venezuela.
Luces instaladas entre los edificios recuerdan a las víctimas de los dos terremotos de junio durante los actos conmemorativos por el centenario de días del desastre, en La Guaira, Venezuela.
Una embarcación turística navega por un tramo del río Lys cubierto de lenteja de agua debido al prolongado calor y la falta de lluvias, frente al castillo de Gravensteen, en Gante, Bélgica.
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El argentino Nicolás Otamendi celebra con Lionel Messi tras marcar el primer gol de su equipo durante un amistoso contra Benín, en el último partido de Messi con la selección nacional, en Buenos Aires, Argentina.
El argentino Nicolás Otamendi celebra con Lionel Messi tras marcar el primer gol de su equipo durante un amistoso contra Benín, en el último partido de Messi con la selección nacional, en Buenos Aires, Argentina.
Migrantes se protegen de la lluvia mientras esperan en una fila para cargar sus teléfonos móviles en un puesto de una organización no gubernamental, en Ceuta, España.
Migrantes se protegen de la lluvia mientras esperan en una fila para cargar sus teléfonos móviles en un puesto de una organización no gubernamental, en Ceuta, España.
Un manifestante salta por la ventana rota de un autobús durante una protesta contra las presuntas agresiones de la Policía a manifestantes y periodistas y para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en Nueva Deli, India.
Un manifestante salta por la ventana rota de un autobús durante una protesta contra las presuntas agresiones de la Policía a manifestantes y periodistas y para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en Nueva Deli, India.
Un manifestante mantiene una barricada en equilibrio sobre su cuerpo durante una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios para exigir mejores condiciones educativas, en Nantes, Francia.
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