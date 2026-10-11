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Campaña electoral en Brasil, despedida de Messi y torre humana en España, entre las fotos de la semana

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Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. Preparativos para la segunda vuelta de las presidenciales... 11.10.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik repasa en imágenes los acontecimientos que marcaron los últimos siete días.

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