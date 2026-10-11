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Campaña electoral en Brasil, despedida de Messi y torre humana en España, entre las fotos de la semana
Campaña electoral en Brasil, despedida de Messi y torre humana en España, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. Preparativos para la segunda vuelta de las presidenciales... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik repasa en imágenes los acontecimientos que marcaron los últimos siete días.
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Campaña electoral en Brasil, despedida de Messi y torre humana en España, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 11.10.2026 (actualizado: 09:13 GMT 11.10.2026)
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. Preparativos para la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, el último partido de Lionel Messi con Argentina y una torre humana, conocida como castell, en España, captados por los fotógrafos de todo el mundo.
Sputnik repasa en imágenes los acontecimientos que marcaron los últimos siete días.
© AP Photo / Silvia Izquierdo

La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, seca el rostro de su esposo, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, durante un mitin electoral en Río de Janeiro, Brasil.

La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, seca el rostro de su esposo, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, durante un mitin electoral en Río de Janeiro, Brasil. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

La primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, seca el rostro de su esposo, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, durante un mitin electoral en Río de Janeiro, Brasil.

© Sputnik / Alexei Danichev / Acceder al contenido multimedia

La pintura La novena ola, de Iván Aivazovski, se exhibe tras una restauración científica integral en el edificio Benois del Museo Ruso, en San Petersburgo, Rusia.

La pintura La novena ola, de Iván Aivazovski, se exhibe tras una restauración científica integral en el edificio Benois del Museo Ruso, en San Petersburgo, Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Alexei Danichev
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La pintura La novena ola, de Iván Aivazovski, se exhibe tras una restauración científica integral en el edificio Benois del Museo Ruso, en San Petersburgo, Rusia.

© REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan

Miembros de Contrato Civil, partido gobernante en Armenia, y de la formación opositora Armenia Fuerte se enfrentan en el Parlamento después de que las críticas de un diputado opositor al presidente de la Cámara desataran una disputa durante una sesión legislativa en Ereván, Armenia.

Miembros de Contrato Civil, partido gobernante en Armenia, y de la formación opositora Armenia Fuerte se enfrentan en el Parlamento después de que las críticas de un diputado opositor al presidente de la Cámara desataran una disputa durante una sesión legislativa en Ereván, Armenia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Photolure/Vahram Baghdasaryan

Miembros de Contrato Civil, partido gobernante en Armenia, y de la formación opositora Armenia Fuerte se enfrentan en el Parlamento después de que las críticas de un diputado opositor al presidente de la Cámara desataran una disputa durante una sesión legislativa en Ereván, Armenia.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Integrantes de Castellers Colla Vella forman una torre humana, conocida como castell, durante la 30.ª edición del Concurso de Castells, en Tarragona, España.

Integrantes de Castellers Colla Vella forman una torre humana, conocida como castell, durante la 30.ª edición del Concurso de Castells, en Tarragona, España. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Integrantes de Castellers Colla Vella forman una torre humana, conocida como castell, durante la 30.ª edición del Concurso de Castells, en Tarragona, España.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Manifestantes prenden fuego a contenedores de basura durante enfrentamientos con la Policía tras una protesta por la crisis de la vivienda, horas después del anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, en Barcelona, España.

Manifestantes prenden fuego a contenedores de basura durante enfrentamientos con la Policía tras una protesta por la crisis de la vivienda, horas después del anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, en Barcelona, España. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emilio Morenatti

Manifestantes prenden fuego a contenedores de basura durante enfrentamientos con la Policía tras una protesta por la crisis de la vivienda, horas después del anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez, en Barcelona, España.

© REUTERS Tom Nicholson

Una modelo posa para las cámaras antes de la presentación de la colección femenina primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, durante la Semana de la Moda de París, Francia.

Una modelo posa para las cámaras antes de la presentación de la colección femenina primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, durante la Semana de la Moda de París, Francia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Tom Nicholson

Una modelo posa para las cámaras antes de la presentación de la colección femenina primavera-verano 2027 de Victoria Beckham, durante la Semana de la Moda de París, Francia.

© REUTERS Feisal Omar

El pescador somalí Alí Hashi y Mohamed Noor Yusuf, de 15 años, secan carne de tiburón salada en la playa en Mogadiscio, Somalia.

El pescador somalí Alí Hashi y Mohamed Noor Yusuf, de 15 años, secan carne de tiburón salada en la playa en Mogadiscio, Somalia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Feisal Omar

El pescador somalí Alí Hashi y Mohamed Noor Yusuf, de 15 años, secan carne de tiburón salada en la playa en Mogadiscio, Somalia.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Manifestantes intentan introducir un patinete eléctrico en una estructura en llamas durante una protesta estudiantil contra las reformas educativas y el aumento de las tasas, en Lieja, Bélgica.

Manifestantes intentan introducir un patinete eléctrico en una estructura en llamas durante una protesta estudiantil contra las reformas educativas y el aumento de las tasas, en Lieja, Bélgica. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stephanie Lecocq

Manifestantes intentan introducir un patinete eléctrico en una estructura en llamas durante una protesta estudiantil contra las reformas educativas y el aumento de las tasas, en Lieja, Bélgica.

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Acceder al contenido multimedia

Un tanque alemán Panther (Panzerkampfwagen V) de la Segunda Guerra Mundial es trasladado para su restauración y posterior entrega a un museo, en Kazán, Rusia.

Un tanque alemán Panther (Panzerkampfwagen V) de la Segunda Guerra Mundial es trasladado para su restauración y posterior entrega a un museo, en Kazán, Rusia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Un tanque alemán Panther (Panzerkampfwagen V) de la Segunda Guerra Mundial es trasladado para su restauración y posterior entrega a un museo, en Kazán, Rusia.

© REUTERS Stefanos Rapanis

Un automóvil y varios árboles arrastrados al mar por las fuertes lluvias se observan desde un dron mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas, cerca de Ierapetra, en la isla de Creta, Grecia.

Un automóvil y varios árboles arrastrados al mar por las fuertes lluvias se observan desde un dron mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas, cerca de Ierapetra, en la isla de Creta, Grecia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stefanos Rapanis

Un automóvil y varios árboles arrastrados al mar por las fuertes lluvias se observan desde un dron mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas, cerca de Ierapetra, en la isla de Creta, Grecia.

© REUTERS Mahmoud Issa

Jóvenes palestinos entrenan taekwondo cerca de una vivienda destruida durante la guerra, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Jóvenes palestinos entrenan taekwondo cerca de una vivienda destruida durante la guerra, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mahmoud Issa

Jóvenes palestinos entrenan taekwondo cerca de una vivienda destruida durante la guerra, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

© AP Photo / Matias Delacroix

Un gato recibe la bendición de un sacerdote durante una ceremonia en honor a San Francisco de Asís, patrón de los animales, en Ciudad de Panamá, Panamá.

Un gato recibe la bendición de un sacerdote durante una ceremonia en honor a San Francisco de Asís, patrón de los animales, en Ciudad de Panamá, Panamá. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

Un gato recibe la bendición de un sacerdote durante una ceremonia en honor a San Francisco de Asís, patrón de los animales, en Ciudad de Panamá, Panamá.

© AP Photo / Ariana Cubillos

Luces instaladas entre los edificios recuerdan a las víctimas de los dos terremotos de junio durante los actos conmemorativos por el centenario de días del desastre, en La Guaira, Venezuela.

Luces instaladas entre los edificios recuerdan a las víctimas de los dos terremotos de junio durante los actos conmemorativos por el centenario de días del desastre, en La Guaira, Venezuela. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ariana Cubillos

Luces instaladas entre los edificios recuerdan a las víctimas de los dos terremotos de junio durante los actos conmemorativos por el centenario de días del desastre, en La Guaira, Venezuela.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Una embarcación turística navega por un tramo del río Lys cubierto de lenteja de agua debido al prolongado calor y la falta de lluvias, frente al castillo de Gravensteen, en Gante, Bélgica.

Una embarcación turística navega por un tramo del río Lys cubierto de lenteja de agua debido al prolongado calor y la falta de lluvias, frente al castillo de Gravensteen, en Gante, Bélgica. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stephanie Lecocq

Una embarcación turística navega por un tramo del río Lys cubierto de lenteja de agua debido al prolongado calor y la falta de lluvias, frente al castillo de Gravensteen, en Gante, Bélgica.

© AP Photo / Gustavo Garello

El argentino Nicolás Otamendi celebra con Lionel Messi tras marcar el primer gol de su equipo durante un amistoso contra Benín, en el último partido de Messi con la selección nacional, en Buenos Aires, Argentina.

El argentino Nicolás Otamendi celebra con Lionel Messi tras marcar el primer gol de su equipo durante un amistoso contra Benín, en el último partido de Messi con la selección nacional, en Buenos Aires, Argentina. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Gustavo Garello

El argentino Nicolás Otamendi celebra con Lionel Messi tras marcar el primer gol de su equipo durante un amistoso contra Benín, en el último partido de Messi con la selección nacional, en Buenos Aires, Argentina.

© REUTERS Marcos Moreno

Migrantes se protegen de la lluvia mientras esperan en una fila para cargar sus teléfonos móviles en un puesto de una organización no gubernamental, en Ceuta, España.

Migrantes se protegen de la lluvia mientras esperan en una fila para cargar sus teléfonos móviles en un puesto de una organización no gubernamental, en Ceuta, España. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Marcos Moreno

Migrantes se protegen de la lluvia mientras esperan en una fila para cargar sus teléfonos móviles en un puesto de una organización no gubernamental, en Ceuta, España.

© REUTERS Adnan Abidi

Un manifestante salta por la ventana rota de un autobús durante una protesta contra las presuntas agresiones de la Policía a manifestantes y periodistas y para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en Nueva Deli, India.

Un manifestante salta por la ventana rota de un autobús durante una protesta contra las presuntas agresiones de la Policía a manifestantes y periodistas y para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en Nueva Deli, India. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Adnan Abidi

Un manifestante salta por la ventana rota de un autobús durante una protesta contra las presuntas agresiones de la Policía a manifestantes y periodistas y para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en Nueva Deli, India.

© REUTERS Stephane Mahe

Un manifestante mantiene una barricada en equilibrio sobre su cuerpo durante una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios para exigir mejores condiciones educativas, en Nantes, Francia.

Un manifestante mantiene una barricada en equilibrio sobre su cuerpo durante una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios para exigir mejores condiciones educativas, en Nantes, Francia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stephane Mahe

Un manifestante mantiene una barricada en equilibrio sobre su cuerpo durante una protesta de estudiantes de secundaria y universitarios para exigir mejores condiciones educativas, en Nantes, Francia.

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