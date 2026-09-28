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Toda España en apoyo de Maricarmen: ¿cómo el desahucio de esta mujer se convirtió en una ola de solidaridad?

Toda España en apoyo de Maricarmen: ¿cómo el desahucio de esta mujer se convirtió en una ola de solidaridad?

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Miles de personas salieron a las calles para apoyar a Maricarmen, de 87 años, tras ser desahuciada de su piso en Madrid, un caso que reavivó el debate nacional... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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La solidaridad ciudadana con Maricarmen, en la fotogalería de Sputnik.

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