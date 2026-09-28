Toda España en apoyo de Maricarmen: ¿cómo el desahucio de esta mujer se convirtió en una ola de solidaridad?
Las protestas comenzaron después de que María del Carmen Abascal, Maricarmen, fuera sacada a la fuerza del edificio en una camilla, acompañada por funcionarios de los servicios sociales.
Las protestas comenzaron después de que María del Carmen Abascal, Maricarmen, fuera sacada a la fuerza del edificio en una camilla, acompañada por funcionarios de los servicios sociales.
La mujer llevaba más de 70 años viviendo un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid.
La mujer llevaba más de 70 años viviendo un piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid.
Algunos manifestantes pasaron la noche del sábado en tiendas de campaña en la plaza principal de Madrid, la Puerta del Sol, donde el domingo se les unieron más personas.
Algunos manifestantes pasaron la noche del sábado en tiendas de campaña en la plaza principal de Madrid, la Puerta del Sol, donde el domingo se les unieron más personas.
Vista general del campamento de protesta instalado en la plaza de la Puerta del Sol.
Vista general del campamento de protesta instalado en la plaza de la Puerta del Sol.
Abascal vivía en el piso, cerca del Parque del Retiro, desde 1956. Tras heredar el alquiler de sus padres, pagaba unos 568 dólares (500 euros) al mes.
Sin embargo, todo cambió en 2018, cuando una inmobiliaria adquirió el edificio y comenzó a exigirle una renta hasta cuatro veces mayor, pese a que ella solo recibe una pensión de 1.478 dólares (1.300 euros).
Abascal vivía en el piso, cerca del Parque del Retiro, desde 1956. Tras heredar el alquiler de sus padres, pagaba unos 568 dólares (500 euros) al mes.
Sin embargo, todo cambió en 2018, cuando una inmobiliaria adquirió el edificio y comenzó a exigirle una renta hasta cuatro veces mayor, pese a que ella solo recibe una pensión de 1.478 dólares (1.300 euros).
En consecuencia, desde 2020, la empresa inmobiliaria emprendió una verdadera batalla legal contra la mujer. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y de los activistas que la apoyaban, finalmente se produjo el desahucio.
En consecuencia, desde 2020, la empresa inmobiliaria emprendió una verdadera batalla legal contra la mujer. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y de los activistas que la apoyaban, finalmente se produjo el desahucio.
En España crece el descontento por la crisis de la vivienda.
Por ejemplo, en Madrid, el alquiler casi se duplicó en una década, de unos 12,8 euros por métro cuádrado en 2016 a 23,3 euros en 2026, según los medios.
En España crece el descontento por la crisis de la vivienda.
Por ejemplo, en Madrid, el alquiler casi se duplicó en una década, de unos 12,8 euros por métro cuádrado en 2016 a 23,3 euros en 2026, según los medios.
Participantes en la protesta contra la crisis de la vivienda en España, en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid.
Participantes en la protesta contra la crisis de la vivienda en España, en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid.