Así vota Brasil: Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia en segunda vuelta

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Con el 99,77% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,08% de los sufragios, mientras que Lula registró 45,10% de los apoyos.

En la foto: Una mujer en Río de Janeiro reacciona ante una pantalla después de que la autoridad electoral del país anunciara que Flavio Bolsonaro se enfrentará al presidente Lula da Silva en la segunda vuelta.