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Así vota Brasil: Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia en segunda vuelta
Así vota Brasil: Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia en segunda vuelta
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Las elecciones presidenciales pasaron a una segunda vuelta después de que el candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, quedara en primer lugar en la primera... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T18:01+0000
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Así vota Brasil: Bolsonaro y Lula se disputarán la Presidencia en segunda vuelta

18:01 GMT 05.10.2026
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Las elecciones presidenciales pasaron a una segunda vuelta después de que el candidato de derecha, Flavio Bolsonaro, quedara en primer lugar en la primera ronda, pero no alcanzara la mayoría absoluta necesaria para evitar el balotaje. Ahora se enfrentará al actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, el próximo 25 de octubre.
© REUTERS Pilar Olivares

Con el 99,77% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,08% de los sufragios, mientras que Lula registró 45,10% de los apoyos.

En la foto: Una mujer en Río de Janeiro reacciona ante una pantalla después de que la autoridad electoral del país anunciara que Flavio Bolsonaro se enfrentará al presidente Lula da Silva en la segunda vuelta.

Con el 99,77% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,08% de los sufragios, mientras que Lula registró 45,10% de los apoyos.En la foto: Una mujer en Río de Janeiro reacciona ante una pantalla después de que la autoridad electoral del país anunciara que Flavio Bolsonaro se enfrentará al presidente Lula da Silva en la segunda vuelta. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pilar Olivares

Con el 99,77% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,08% de los sufragios, mientras que Lula registró 45,10% de los apoyos.

En la foto: Una mujer en Río de Janeiro reacciona ante una pantalla después de que la autoridad electoral del país anunciara que Flavio Bolsonaro se enfrentará al presidente Lula da Silva en la segunda vuelta.

© AP Photo / Lucas Landau

Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.

En la foto: Los seguidores del presidente Luiz Inacio Lula da Silva celebran los resultados electorales en Río de Janeiro.

Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.En la foto: Los seguidores del presidente Luiz Inacio Lula da Silva celebran los resultados electorales en Río de Janeiro. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Lucas Landau

Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.

En la foto: Los seguidores del presidente Luiz Inacio Lula da Silva celebran los resultados electorales en Río de Janeiro.

© REUTERS Brian Snyder

Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de las boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los resultados y afirmó que el país entra ahora en una "prórroga". Según él, la segunda vuelta es una "prueba de resistencia" y el 5 de octubre comienza una "nueva campaña". El presidente señaló que la campaña debe escuchar el mensaje de los votantes y cambiar de tono.

En la foto: Lula da Silva se dirige a sus seguidores en Sao Paulo.

Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de las boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los resultados y afirmó que el país entra ahora en una &quot;prórroga&quot;. Según él, la segunda vuelta es una &quot;prueba de resistencia&quot; y el 5 de octubre comienza una &quot;nueva campaña&quot;. El presidente señaló que la campaña debe escuchar el mensaje de los votantes y cambiar de tono.En la foto: Lula da Silva se dirige a sus seguidores en Sao Paulo. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Brian Snyder

Después de que el Tribunal Superior Electoral local presentara los datos del cómputo de las boletas, Lula dio un mensaje donde reconoció los resultados y afirmó que el país entra ahora en una "prórroga". Según él, la segunda vuelta es una "prueba de resistencia" y el 5 de octubre comienza una "nueva campaña". El presidente señaló que la campaña debe escuchar el mensaje de los votantes y cambiar de tono.

En la foto: Lula da Silva se dirige a sus seguidores en Sao Paulo.

© REUTERS Adriano Machado

Por su parte, Flavio Bolsonaro celebró el resultado, agradeció a los casi 56 millones de votantes y afirmó que su resultado había superado las previsiones de muchas encuestas.

En la foto: Flavio Bolsonaro, tras el anuncio de la autoridad electoral del país de que se enfrentará a Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales, en Brasilia.

Por su parte, Flavio Bolsonaro celebró el resultado, agradeció a los casi 56 millones de votantes y afirmó que su resultado había superado las previsiones de muchas encuestas.En la foto: Flavio Bolsonaro, tras el anuncio de la autoridad electoral del país de que se enfrentará a Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales, en Brasilia. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Adriano Machado

Por su parte, Flavio Bolsonaro celebró el resultado, agradeció a los casi 56 millones de votantes y afirmó que su resultado había superado las previsiones de muchas encuestas.

En la foto: Flavio Bolsonaro, tras el anuncio de la autoridad electoral del país de que se enfrentará a Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales, en Brasilia.

© AP Photo / Bruna Prado

Él afirmó que veía una "posibilidad real" de victoria y calificó el resultado como "el fin de la era del Partido de los Trabajadores".

En la foto: Una seguidora de Flavio Bolsonaro posa para una foto mientras espera los resultados electorales en Río de Janeiro.

Él afirmó que veía una &quot;posibilidad real&quot; de victoria y calificó el resultado como &quot;el fin de la era del Partido de los Trabajadores&quot;.En la foto: Una seguidora de Flavio Bolsonaro posa para una foto mientras espera los resultados electorales en Río de Janeiro. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Bruna Prado

Él afirmó que veía una "posibilidad real" de victoria y calificó el resultado como "el fin de la era del Partido de los Trabajadores".

En la foto: Una seguidora de Flavio Bolsonaro posa para una foto mientras espera los resultados electorales en Río de Janeiro.

© REUTERS Mateus Bonomi

Además de elegir presidente, los brasileños votaron por diputados estatales, gobernadores, los 513 miembros de la Cámara de Diputados y parte del Senado.

En la foto: La mascota de las elecciones, creada para promover el voto consciente y difundir contenidos electorales.

Además de elegir presidente, los brasileños votaron por diputados estatales, gobernadores, los 513 miembros de la Cámara de Diputados y parte del Senado.En la foto: La mascota de las elecciones, creada para promover el voto consciente y difundir contenidos electorales. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mateus Bonomi

Además de elegir presidente, los brasileños votaron por diputados estatales, gobernadores, los 513 miembros de la Cámara de Diputados y parte del Senado.

En la foto: La mascota de las elecciones, creada para promover el voto consciente y difundir contenidos electorales.

© AP Photo / Eraldo Peres

El control del Senado adquirió especial importancia para los partidarios de Bolsonaro, que busca aumentar su influencia sobre el Supremo Tribunal Federal.

En la foto: Flavio Bolsonaro, tras clasificarse para la segunda vuelta.

El control del Senado adquirió especial importancia para los partidarios de Bolsonaro, que busca aumentar su influencia sobre el Supremo Tribunal Federal.En la foto: Flavio Bolsonaro, tras clasificarse para la segunda vuelta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Eraldo Peres

El control del Senado adquirió especial importancia para los partidarios de Bolsonaro, que busca aumentar su influencia sobre el Supremo Tribunal Federal.

En la foto: Flavio Bolsonaro, tras clasificarse para la segunda vuelta.

© AP Photo / Eraldo Peres

Los senadores son los únicos legisladores que pueden iniciar un proceso de destitución contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, una exigencia planteada por los bolsonaristas después de que el tribunal enviara a prisión al expresidente por intento de golpe de Estado.

En la foto: Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones generales en Brasilia.

Los senadores son los únicos legisladores que pueden iniciar un proceso de destitución contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, una exigencia planteada por los bolsonaristas después de que el tribunal enviara a prisión al expresidente por intento de golpe de Estado.En la foto: Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones generales en Brasilia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Eraldo Peres

Los senadores son los únicos legisladores que pueden iniciar un proceso de destitución contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, una exigencia planteada por los bolsonaristas después de que el tribunal enviara a prisión al expresidente por intento de golpe de Estado.

En la foto: Los votantes hacen fila en un colegio electoral durante las elecciones generales en Brasilia.

© AP Photo / Ettore Chiereguini

La elección enfrenta dos modelos para conducir la mayor economía de América Latina: la agenda social de Lula y el enfoque neoliberal de Bolsonaro.

En la foto: Una partidaria del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

La elección enfrenta dos modelos para conducir la mayor economía de América Latina: la agenda social de Lula y el enfoque neoliberal de Bolsonaro.En la foto: Una partidaria del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ettore Chiereguini

La elección enfrenta dos modelos para conducir la mayor economía de América Latina: la agenda social de Lula y el enfoque neoliberal de Bolsonaro.

En la foto: Una partidaria del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

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