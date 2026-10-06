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"Los voy a extrañar": Messi dice adiós a la 'Albiceleste'

"Los voy a extrañar": Messi dice adiós a la 'Albiceleste'

Sputnik Mundo

La leyenda del fútbol Lionel Messi aseguró que se encuentra tranquilo previo al último partido en el que portará la camiseta de la Selección de Argentina, en... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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Desde su debut con la camiseta argentina en 2005, Messi forjó una carrera en la que ha marcado 125 goles y ha dado 66 asistencias, además de que se ha convertido en una de las mayores figuras futbolísticas de su país, a la par de Diego Armando Maradona.En total, el delantero asistió a seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y EEUU, México y Canadá 2026. En Catar se coronó campeón tras aquel agonizante triunfo ante Francia.

https://noticiaslatam.lat/20260909/encontrado-el-sucesor-argentina-elige-nuevo-capitan-tras-la-salida-de-messi-1175001327.html

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