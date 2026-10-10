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El principal puerto en EEUU para el comercio con China registra su trimestre más activo

El principal puerto en EEUU para el comercio con China registra su trimestre más activo

Sputnik Mundo

El puerto de Los Ángeles reportó un récord de actividad entre julio y septiembre, impulsado por la demanda de los consumidores y la reducción de aranceles... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T07:47+0000

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El Puerto de Los Ángeles, principal punto de entrada de mercancías procedentes de China y otros países asiáticos a Estados Unidos, tuvo su trimestre más activo entre julio y septiembre, a pesar de las tensiones comerciales y los cambios en las cadenas de suministro globales.El director ejecutivo del puerto, Gene Seroka, informó, en declaraciones retomadas por el diario South China Morning Post, que durante ese periodo se movilizaron casi 3 millones de Unidades Equivalentes a Veinte Pies (TEU, por sus siglas en inglés), una medida utilizada para calcular la capacidad de carga. Además, detalló que entre junio y septiembre se transportaron cerca de cuatro millones de contenedores.Seroka atribuyó el crecimiento a la reducción de los aranceles respecto a los niveles de 2025, la fuerte demanda de los consumidores antes de la temporada festiva y las dificultades operativas persistentes en los canales de Suez y Panamá.Asimismo, en septiembre, las importaciones a través del puerto aumentaron 19% interanual, mientras que las exportaciones crecieron 10%. El directivo advirtió que los volúmenes de salida continúan por debajo de lo habitual, en parte por los problemas que enfrentan los agricultores y fabricantes estadounidenses.Aunque China continúa como la principal fuente de importaciones del puerto, su participación pasó de aproximadamente 60% en 2018 a una proyección de 40% para 2026. Vietnam ocupa el segundo lugar entre los países de origen de las mercancías.Las importaciones estadounidenses procedentes de China sumaron 308.000 millones de dólares en 2025, una disminución cercana al 30%, mientras que las provenientes de Vietnam aumentaron 42%, según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.Pese a los acuerdos para prolongar la tregua comercial entre Washington y Pekín hasta el 10 de enero de 2027 y establecer un mecanismo para posibles reducciones arancelarias, Shih advirtió que los comerciantes siguen enfrentando incertidumbre. El especialista consideró que necesitan reglas estables y un horizonte de planificación más amplio para reducir riesgos y preparar alternativas ante posibles cambios comerciales.

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