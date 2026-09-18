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EEUU y China dialogan sobre posible acuerdo para reducir aranceles en bienes valuados en millones de dólares

EEUU y China dialogan sobre posible acuerdo para reducir aranceles en bienes valuados en millones de dólares

Sputnik Mundo

De acuerdo con la agencia de noticias 'Xinhua', ambas naciones están llevando a cabo comunicación cercana sobre la reducción de aranceles. 18.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-18T07:39+0000

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El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, declaró a la prensa la posibilidad de un acuerdo para el recorte de gravámenes de manera mutua, que engloba productos por un valor de 30.000 millones de dólares de cada lado.Esto ocurre en la víspera de la visita del mandatario chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca, donde lo recibirá su homólogo, Donald Trump.Las tensiones entre China y Estados Unidos aumentaron en abril de 2025, cuando la tasa arancelaria base de Washington a productos procedentes de China alcanzó un 145%, a lo que la nación asiática respondió con un 125% a productos estadounidenses.Durante el segundo trimestre de este año, la reducción de las tensiones comerciales permitió el aumento de las exportaciones e importaciones.El comercio de bienes entre ambos países registró un crecimiento de 13,7% durante el segundo trimestre del año, luego de la caída de 18,7% observada entre enero y marzo, según información proporcionada por la Administración General de Aduanas del país asiático. El portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró que se publicarán novedades adicionales próximamente sobre las nuevas conversaciones. Se espera una mayor cooperación económica entre Pekín y Washington.

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