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"¿Está dispuesto a dar un paso al encuentro?": experto señala la cuestión clave de la visita de Xi Jinping a EEUU
"¿Está dispuesto a dar un paso al encuentro?": experto señala la cuestión clave de la visita de Xi Jinping a EEUU
Sputnik Mundo
La cuestión central de la próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos será determinar si Washington "está dispuesto a dar un paso al... 24.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-24T12:48+0000
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El experto consideró que existen "expectativas cautelosas" respecto a los posibles resultados positivos de las próximas conversaciones. Explicó que China mantiene una posición firme en la defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, pero señaló que todavía existe margen para ampliar las áreas de interés común entre ambas partes.Según Wang Peng, la agenda de la visita debería concentrarse en tres grandes ámbitos:Asimismo, contempla la coordinación de las posiciones de ambas partes sobre los principales asuntos internacionales y la agenda multilateral.Medios de comunicación informaron anteriormente que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá personalmente a Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews, en una ruptura con un protocolo que se había mantenido durante unas seis décadas.No era la primera ocasión en que Trump recibía personalmente a un líder de otra gran potencia. En agosto de 2025, el presidente estadounidense recibió al mandatario ruso, Vladímir Putin, en la pista de aterrizaje de Anchorage.Xi Jinping se encuentra en Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre y es la primera visita de Estado del líder chino al país en 11 años.
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"¿Está dispuesto a dar un paso al encuentro?": experto señala la cuestión clave de la visita de Xi Jinping a EEUU
La cuestión central de la próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos será determinar si Washington "está dispuesto a dar un paso al encuentro" con Pekín, declaró el investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (HUST), Wang Peng en comentarios a Sputnik.
El experto consideró que existen "expectativas cautelosas" respecto a los posibles resultados positivos de las próximas conversaciones. Explicó que China mantiene una posición firme en la defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, pero señaló que todavía existe margen para ampliar las áreas de interés común entre ambas partes.
"El factor de las elecciones de mitad de mandato en EEUU puede dificultar las negociaciones, pero es demasiado simplista considerar cualquier cooperación con China como una derrota política", afirmó.
Según Wang Peng, la agenda de la visita debería concentrarse en tres grandes ámbitos:
El primero es la implementación de los acuerdos comerciales y económicos
, con un mayor intercambio en materia de aranceles
, comercio e inversiones bilaterales
y control de las exportaciones.
El segundo consiste en aclarar las posiciones sobre cuestiones clave, entre ellas Taiwán
, así como sobre asuntos relacionados con la gestión de riesgos.
El tercer ámbito incluye el impulso del diálogo sobre inteligencia artificial, la cooperación de las autoridades para combatir el tráfico ilegal de drogas
y los intercambios humanitarios
.
Asimismo, contempla la coordinación de las posiciones de ambas partes sobre los principales asuntos internacionales y la agenda multilateral.
Medios de comunicación informaron anteriormente que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá personalmente a Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews, en una ruptura con un protocolo que se había mantenido durante unas seis décadas.
No era la primera ocasión en que Trump recibía personalmente a un líder de otra gran potencia. En agosto de 2025, el presidente estadounidense recibió al mandatario ruso, Vladímir Putin, en la pista de aterrizaje de Anchorage.
Xi Jinping se encuentra en Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre y es la primera visita de Estado del líder chino al país en 11 años.
18 de septiembre, 07:39 GMT