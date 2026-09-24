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"¿Está dispuesto a dar un paso al encuentro?": experto señala la cuestión clave de la visita de Xi Jinping a EEUU

"¿Está dispuesto a dar un paso al encuentro?": experto señala la cuestión clave de la visita de Xi Jinping a EEUU

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La cuestión central de la próxima visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos será determinar si Washington "está dispuesto a dar un paso al... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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El experto consideró que existen "expectativas cautelosas" respecto a los posibles resultados positivos de las próximas conversaciones. Explicó que China mantiene una posición firme en la defensa de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, pero señaló que todavía existe margen para ampliar las áreas de interés común entre ambas partes.Según Wang Peng, la agenda de la visita debería concentrarse en tres grandes ámbitos:Asimismo, contempla la coordinación de las posiciones de ambas partes sobre los principales asuntos internacionales y la agenda multilateral.Medios de comunicación informaron anteriormente que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá personalmente a Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews, en una ruptura con un protocolo que se había mantenido durante unas seis décadas.No era la primera ocasión en que Trump recibía personalmente a un líder de otra gran potencia. En agosto de 2025, el presidente estadounidense recibió al mandatario ruso, Vladímir Putin, en la pista de aterrizaje de Anchorage.Xi Jinping se encuentra en Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre y es la primera visita de Estado del líder chino al país en 11 años.

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