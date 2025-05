https://noticiaslatam.lat/20250511/es-motivo-de-alarma-ausencia-de-barcos-chinos-preocupa-en-puertos-de-eeuu-1162486909.html

"Es motivo de alarma": Ausencia de barcos chinos preocupa en puertos de EEUU

11.05.2025

De acuerdo con el medio, los puertos más activos del país están experimentando fuertes descensos en la carga.Tan solo Long Beach registra una caída de entre 35% a 40% en comparación con el volumen de carga normal, señaló CNN. El puerto de Los Ángeles registró una caída de 31% en su volumen esta semana, y los de Nueva York y Jersey se alistan para una desaceleración, añadió la cadena norteamericana.El 7 de mayo, el puerto de Seattle, también en la costa oeste, informó que no tenía ningún buque portacontenedores en el puerto, otra anomalía que no ocurría desde la pandemia.La baja en la llegada de buques de carga se produce en medio de una guerra comercial entre EEUU y China, en la que el país norteamericano impuso aranceles de 145% a la mayoría de los productos que se importan desde el gigante asiático.Representantes comerciales de Estados Unidos y China iniciaron este 10 de mayo en Ginebra, Suiza, las primeras negociaciones en un intento por reducir la escalada de la guerra comercial, un encuentro que el Gobierno de Pekín consideró como un “paso importante”.Un día antes, el presidente Donald Trump sugirió reducir el arancel con China al 80 %, pero dijo que los términos finales quedarían a criterio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien se encuentra en Ginebra como jefe de la delegación estadounidense.Cordero afirmó en CNN que un acuerdo es crucial para una gran cantidad de empresas que dependen del intercambio comercial con China, el segundo mayor socio comercial de EEUU después de México.Más de 63% de la carga que llega al Puerto de Long Beach proviene de China, la mayor proporción de cualquier puerto estadounidense.Maersk, la segunda naviera más grande del mundo, mencionó a CNN que el volumen de carga entre Estados Unidos y China ha disminuido entre 30 y 40 % con respecto a lo normal."Si no empezamos a ver una distensión en la situación con China, si no empezamos a ver más acuerdos comerciales de ese tipo, podríamos encontrarnos en una situación en la que algunos de estos efectos se afiancen y sean más adversos", apuntó Vincent Clerc, director ejecutivo de Maersk.

