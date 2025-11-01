Asedio de EEUU en el Caribe preocupa a pescadores de uno de los puertos más importantes de México
© AP Photo / Bernandino HernandezPescadores trabajando cerca de la costa de Acapulco, México, el viernes 11 de marzo de 2011.
© AP Photo / Bernandino Hernandez
En el marco de los ataques de EEUU contra lanchas en los océanos Caribe y Pacífico, alegando que son presuntos narcotraficantes, pescadores de Acapulco manifestaron su temor a ser señalados por el país norteamericano como traficantes, ya que varios se internan hasta unas 1.800 millas náuticas en el mar, informa el diario mexicano 'El Universal'.
"¿Qué es lo que vamos a pensar nosotros? Que vamos a ir con este miedo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que Estados Unidos nos va a tratar como si fuéramos burreros y que somos los que llevamos la gasolina a las personas que pasan por ahí", manifestó un pescador que pidió el anonimato.
"A nosotros nos puede afectar, porque cuando una embarcación se descompone, [cuando] estamos pescando a 100, 120 [millas], cuando el aire nos avienta más afuera y llegamos hasta 180 millas náuticas", añadió.
El diario recoge otros testimonios de pescadores, quienes confiesan que tienen miedo debido a que, además no estar vinculados con el crimen, un "error" de las autoridades estadounidenses podría derivar en una tragedia.
En ese contexto, dijeron que han limitado sus actividades en el mar y han restringido la pesca a una distancia más cerca del litoral, lo que ya está afectando su economía. Además, dice el medio, los pescadores mexicanos de Acapulco han modificado su horario de trabajo, pues anteriormente comenzaban a pescar a las 5:00 horas locales (11:00 GHT) y ahora lo hacen al mediodía (18:00 GMT).
El 29 de octubre, el Pentágono informó sobre el golpe contra un presunto "buque de narcotráfico" en el Pacífico oriental. De acuerdo con las autoridades, la embarcación navegaba en aguas internacionales al momento del ataque.
"Este buque, al igual que todos los demás, fue detectado por nuestros servicios de inteligencia por estar involucrado en el contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas", aseguró Pete Hegseth, secretario de Guerra, a través de redes sociales.
Por estos hechos se reportaron cuatro personas fallecidas. El funcionario no ofreció más detalles ni pruebas para justificar la acción contra la embarcación. Tan solo en la víspera, las fuerzas estadounidenses atacaron otros cuatro buques.
