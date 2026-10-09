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Rusia libera 5 localidades y derriba 7.389 drones en una semana de combates

Rusia libera 5 localidades y derriba 7.389 drones en una semana de combates

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Las FFAA rusas liberaron 5 localidades en varias regiones y derribaron 7.389 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el... 09.10.2026, Sputnik Mundo

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Samóilovka y Golubkovo, en la región de Zaporozhie, así como Kiyanitsa, en la región de Sumi.En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, fueron tomadas las localidades de Annopolie y Nóvaya Kazáchia.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en las zonas oeste y este de la ciudad. El Ejército ruso abatió a más de 520 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 3.415 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.565 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.215 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.845 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 245 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.850 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 7 combinados contra Ucrania.Las FFAA rusas alcanzaron empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos y de telecomunicaciones, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, aeródromos militares, instalaciones de fabricación y almacenamiento de drones, depósitos de municiones, combustible y material técnico-militar, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, señalan desde el ente castrense. Asimismo, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fueron destruidos 14 buques de carga seca y un buque cisterna.La defensa antiaérea rusa interceptó 31 bombas guiadas, 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 17 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 7.389 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

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