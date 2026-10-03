https://noticiaslatam.lat/20261003/las-tropas-rusas-siguen-estrechando-el-cerco-y-toman-control-de-una-localidad-en-un-dia-1175292127.html

Las tropas rusas siguen estrechando el cerco y toman control de una localidad en un día

Las tropas rusas siguen estrechando el cerco y toman control de una localidad en un día

Sputnik Mundo

En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Nóvaya Kazáchiya, en la región de Járkov, donde continúan... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 385 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 240 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 250 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, más de 195 en la del Sur y alrededor de 35 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Durante la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.Las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados y un obús Krab polaco. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó seis bombas guiadas y derribó 680 drones.

https://noticiaslatam.lat/20261003/los-drones-rusos-geran-cambian-por-completo-el-curso-de-la-operacion-militar-especial-indica-1175272357.html

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