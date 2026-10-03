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Las tropas rusas siguen estrechando el cerco y toman control de una localidad en un día
Las tropas rusas siguen estrechando el cerco y toman control de una localidad en un día
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Nóvaya Kazáchiya, en la región de Járkov, donde continúan... 03.10.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 385 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 240 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 250 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, más de 195 en la del Sur y alrededor de 35 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Durante la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.Las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados y un obús Krab polaco. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó seis bombas guiadas y derribó 680 drones.
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Las tropas rusas siguen estrechando el cerco y toman control de una localidad en un día
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Nóvaya Kazáchiya, en la región de Járkov, donde continúan cerrando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo período, Ucrania perdió unos 1.325 militares.
"Gracias a las intensas operaciones ofensivas, fue tomado el control de la localidad de Nóvaya Kazáchiya, en la región de Járkov", señala el informe diario.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 385 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 240 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 250 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, más de 195 en la del Sur y alrededor de 35 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Durante la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.
Las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados y un obús Krab polaco. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó seis bombas guiadas y derribó 680 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 250.831 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.106 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.784 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.614 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.481 vehículos militares especiales.