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Rusia libera una localidad y derriba 1.062 drones en un día de combates
Rusia libera una localidad y derriba 1.062 drones en un día de combates
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Las FFAA de Rusia tomaron el control de una localidad y derribaron 1.062 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Durante la ampliación de la zona de control exterior, como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fue tomada la localidad de Annopolie.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central y norte de la ciudad. El Ejército ruso liberó 103 edificios y abatió a más de 25 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 535 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 280 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.062 aeronaves no tripuladas.La Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 1.062 drones en un día de combates
12:11 GMT 08.10.2026 (actualizado: 10:54 GMT 09.10.2026)
Las FFAA de Rusia tomaron el control de una localidad y derribaron 1.062 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.510 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Durante la ampliación de la zona de control exterior, como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fue tomada la localidad de Annopolie.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central y norte de la ciudad. El Ejército ruso liberó 103 edificios y abatió a más de 25 militares ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 535 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 160 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 280 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra plantas de fabricación de drones e instalaciones de su almacenamiento, depósitos de armamento de misiles, artillería y de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 1.062 aeronaves no tripuladas.
La Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 256.490 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.159 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.785 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.659 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.965 vehículos militares especiales.
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