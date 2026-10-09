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¿Puede Colombia financiar su reconstrucción sin agravar la deuda nacional?

¿Puede Colombia financiar su reconstrucción sin agravar la deuda nacional?

Sputnik Mundo

Han pasado casi dos meses desde el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto, mientras el país se encuentra a la espera de que comiencen las... 09.10.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en operación el Fondo Milagro, con un capital inicial de un billón de pesos (310 millones de dólares), destinado a financiar la recuperación de viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y otra infraestructura.Solo la reconstrucción de vivienda podría costar entre 19 y 23 billones de pesos (5.850 millones y 7.085 millones de dólares), según el Ministerio de Vivienda. Mientras que el número de casas afectadas podría estar cerca de las 500.000 y las destruidas, en 52.000.La diferencia entre la magnitud de las necesidades y los recursos inicialmente anunciados plantea una pregunta económica: ¿de dónde saldrá el dinero para reconstruir las regiones afectadas sin aumentar todavía más la presión sobre las cuentas públicas?El dilema fiscal Para el economista César Torres, el problema no se limita al monto inicial del llamado Fondo Milagro. En diálogo con Sputnik, señaló que Colombia enfrenta una restricción fiscal que podría prolongar durante años la recuperación de los territorios afectados.De acuerdo con el plan del Gobierno, el fondo para la reconstrucción funcionará con transferencias provenientes del Presupuesto General y donaciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales. Pero es también la misma Administración de De la Espriella la que anuncia que el gasto público en 2027 alcanzaría el 24,9% del producto interno bruto (PIB), mientras que los ingresos del Estado llegarían apenas al 15,5%, por lo que el año cerraría con un déficit del 9,4%.El proyecto revisado de Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a 634,9 billones de pesos (poco más de 197.000 millones de dólares), de los cuales 155,4 billones (casi 48.260 millones de dólares) corresponden al servicio de la deuda y 87 billones (27.000 millones de dólares) a inversión.Además, contempla que 281 billones de pesos (87.260 millones de dólares), cerca del 44% del presupuesto, serían financiados mediante endeudamiento, según ha informado el Gobierno.Sobre esto, Torres explicó que, al revisar partida por partida el presupuesto presentado por el Gobierno, es posible determinar que De la Espriella está apelando al crédito externo "y no a fuentes propias que derivarían de una reforma tributaria a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios".El mandatario anunció nuevas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional —que suele prestar a tasas más bajas que otros eventuales acreedores a cambio de medidas de ajuste fiscal—, lo que se tradujo en una propuesta de recorte del gasto de unos 45 billones de pesos (14.000 millones de dólares) que será presentada por el Ministerio de Hacienda al Congreso.Por otra parte, el experto señala que este Gobierno "cometió la impropia decisión de aislarse de China y de los BRICS", que serían los recursos emergentes de largo plazo con mayor probabilidad de éxito.Menos empleo y menor consumoEl terremoto golpeó infraestructura educativa, sanitaria, vial y de servicios públicos, además de actividades económicas que sostienen el empleo de miles de familias. Las zonas afectadas han perdido actividad turística y comercial y enfrentan dificultades para recuperar sus negocios.Julián Andrés Lucas, también entrevistado por Sputnik, es una de las personas que vio su negocio destruido tras el desastre. Tenía un negocio de perforaciones, modificaciones corporales y joyería en una de las zonas más afectadas de Pereira. El local fue demolido y tuvo que buscar otras ciudades para continuar trabajando.Agregó que su actividad depende del gasto discrecional de los consumidores. Después de una emergencia, dice, servicios como los que ofrece quedan relegados frente a necesidades como vivienda, alimentación y reparación de los hogares.Mientras tanto, tras el terremoto, se postuló a una ayuda económica de cinco millones de pesos (1.550 dólares) que aún no ha llegado. No obstante, considera que, incluso si recibiera ese dinero, esto no garantizaría que pueda recuperar el nivel de actividad que tenía antes del terremoto.A esos efectos se refiere también el economista. "Muchas micro, pequeñas e informales empresas son damnificadas y, por lo tanto, el índice de desempleo va a crecer". Añade que, al aumentar el desempleo, baja la demanda agregada."No va a ser tan fácil que en el corto plazo haya respuestas para esta gente que está viviendo ahorita lluvias y situaciones extremas en carpas a campo abierto. Es algo realmente inhumano lo que está viviendo la población damnificada", afirmó el experto.¿Una oportunidad económica?La discusión, entonces, no es solamente cuánto costará reconstruir Colombia, sino cómo convertir ese gasto extraordinario en una inversión capaz de recuperar la actividad económica de las regiones afectadas.Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que, así como el terremoto destruyó muchas cosas, la reconstrucción puede ser un viento de cola para un mayor crecimiento económico y la recuperación de riqueza.Asegura que es clave que el Gobierno colombiano logre ajustar sus cuentas fiscales. Al respecto, destaca que Colombia es el país de América Latina que entrega más beneficios tributarios, a través de, por ejemplo, menos impuesto a la renta y menos impuesto al valor agregado (IVA) en ciertos bienes."Colombia entrega 9% de la actividad económica en beneficios tributarios, recaudando apenas 14%", precisó Salazar. "Parte de la herida gigante de Colombia es qué hacemos con los ingresos tributarios", concluyó.

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