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Terremoto en Colombia provocó daños valuados en poco más de 13.288 millones de dólares
Terremoto en Colombia provocó daños valuados en poco más de 13.288 millones de dólares
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El informe fue elaborado por agencias nacionales e internacionales, a 20 días del sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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Esta cifra equivale al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, correspondiendo la mayor parte al sector vivienda y el resto a la infraestructura de salud, educación y centros comunitarios.El más reciente balance del fatídico sismo reporta un saldo de 331 personas fallecidas, 4.505 heridos, 356 rescatados y 218.674 familias damnificadas. En materia de infraestructura, se contabilizan 37.255 viviendas destruidas, 198.720 con averías y 638 edificaciones colapsadas, a lo que se suma el impacto en 4.268 centros educativos, 5.524 espacios comunitarios y 406 centros de salud.
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Terremoto en Colombia provocó daños valuados en poco más de 13.288 millones de dólares

04:07 GMT 31.08.2026
© AP Photo / Ivan ValenciaTerremoto en Colombia.
Terremoto en Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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El informe fue elaborado por agencias nacionales e internacionales, a 20 días del sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar (suroriente de Colombia).
Esta cifra equivale al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, correspondiendo la mayor parte al sector vivienda y el resto a la infraestructura de salud, educación y centros comunitarios.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
América Latina
Colombia congela los precios de la gasolina y el diésel como apoyo tras el terremoto
ayer, 04:06 GMT
El más reciente balance del fatídico sismo reporta un saldo de 331 personas fallecidas, 4.505 heridos, 356 rescatados y 218.674 familias damnificadas.

En materia de infraestructura, se contabilizan 37.255 viviendas destruidas, 198.720 con averías y 638 edificaciones colapsadas, a lo que se suma el impacto en 4.268 centros educativos, 5.524 espacios comunitarios y 406 centros de salud.
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