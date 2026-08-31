https://noticiaslatam.lat/20260831/terremoto-en-colombia-provoco-danos-valuados-en-poco-mas-de-13288-millones-de-dolares-1174870535.html

Terremoto en Colombia provocó daños valuados en poco más de 13.288 millones de dólares

Terremoto en Colombia provocó daños valuados en poco más de 13.288 millones de dólares

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El informe fue elaborado por agencias nacionales e internacionales, a 20 días del sismo de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar... 31.08.2026, Sputnik Mundo

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Esta cifra equivale al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, correspondiendo la mayor parte al sector vivienda y el resto a la infraestructura de salud, educación y centros comunitarios.El más reciente balance del fatídico sismo reporta un saldo de 331 personas fallecidas, 4.505 heridos, 356 rescatados y 218.674 familias damnificadas. En materia de infraestructura, se contabilizan 37.255 viviendas destruidas, 198.720 con averías y 638 edificaciones colapsadas, a lo que se suma el impacto en 4.268 centros educativos, 5.524 espacios comunitarios y 406 centros de salud.

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