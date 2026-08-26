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A dos semanas del sismo, ¿qué tan grave es la afectación económica en el noroeste de Colombia?

A dos semanas del sismo, ¿qué tan grave es la afectación económica en el noroeste de Colombia?

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Tras el fuerte sismo que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto, el impacto económico comienza a dimensionarse en los departamentos de Valle del... 26.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre dejó 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.A la crisis humanitaria se suma una extensa afectación de infraestructura. El reporte contabiliza 178.555 viviendas averiadas y 31.540 destruidas, además de 5.884 edificios dañados y 603 colapsados.También resultaron afectados 378 centros de salud, 3.731 centros educativos, 4.170 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos y 73 puentes vehiculares, lo que dificulta la recuperación de las comunidades y la continuidad de las actividades económicas.Según El Espectador, estudios preliminares del Centro de Estudios Económicos de Colombia (ANIF) calculan que las pérdidas económicas directas en los cinco departamentos alcanzan cerca de 30 billones de pesos colombianos (poco más de 9.800 millones de dólares).El Valle del Cauca concentra la mayor parte de los daños, con aproximadamente 19,5 billones de pesos (alrededor de 6.300 millones de dólares), seguido por Risaralda, con 5,4 billones (cerca de 1.700 millones de dólares). En infraestructura, los principales impactos se concentran en los sectores energético y de transporte, amenazando la conectividad, las cadenas logísticas y el funcionamiento de las empresas.Según el medio colombiano, los cinco departamentos afectados representan en conjunto cerca del 14,5% del producto interno bruto del país sudamericano. El Valle del Cauca aporta alrededor de 9,8% del PIB nacional, mientras Risaralda y Caldas representan aproximadamente 1,7% cada uno; Quindío aporta 0,9% y Chocó apenas 0,5%.Sin embargo, el tamaño de la economía no determina por sí mismo la capacidad para enfrentar el desastre. ANIF identifica a Chocó como el territorio con mayor vulnerabilidad económica debido a su bajo PIB per cápita, la concentración de su actividad en pocas ramas —como agricultura, minería y administración pública— y la elevada inestabilidad histórica de su crecimiento.El Valle del Cauca presenta una situación diferente: cuenta con una economía más diversificada y mayores ingresos, pero su enorme peso dentro de la economía nacional incrementa la magnitud del impacto. Además, el 47% de su actividad en el ramo está vinculada a sectores intensivos en infraestructura física, entre ellos la industria, el comercio y las actividades inmobiliarias.En el Eje Cafetero, Quindío presenta la mayor vulnerabilidad debido a sus menores ingresos por habitante, una estructura productiva más concentrada y un crecimiento menos estable. Risaralda registra una exposición intermedia, aunque 42,7% de su economía depende de sectores como comercio, industria y construcción.Caldas aparece como el departamento con menor vulnerabilidad entre los cinco analizados, gracias a una estructura productiva más diversificada y un comportamiento histórico del crecimiento relativamente estable. No obstante, el impacto regional también alcanza al empleo y al abastecimiento de alimentos, debido a la afectación de sectores productivos, la informalidad y las dificultades de transporte.ANIF concluye que la reconstrucción deberá considerar tanto el valor de las pérdidas como las condiciones estructurales de cada territorio, ya que mientras el Valle del Cauca concentra el mayor daño económico por su peso en el PIB, Chocó enfrenta mayores dificultades para absorber el impacto debido a sus vulnerabilidades económicas.

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