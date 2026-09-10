Antes y después: así cambió Colombia tras el devastador terremoto del 10 de agosto

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Pereira, una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes que es la capital de Risaralda, se encuentra a tan solo 56 kilómetros del epicentro. Se observaron daños generalizados en toda la ciudad.

En la foto: el teatro Santiago Londoño en marzo de 2024 (arriba) y sus restos en agosto de 2026.