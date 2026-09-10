Antes y después: así cambió Colombia tras el devastador terremoto del 10 de agosto
Pereira, una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes que es la capital de Risaralda, se encuentra a tan solo 56 kilómetros del epicentro. Se observaron daños generalizados en toda la ciudad.
En la foto: el teatro Santiago Londoño en marzo de 2024 (arriba) y sus restos en agosto de 2026.
Pereira, una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes que es la capital de Risaralda, se encuentra a tan solo 56 kilómetros del epicentro. Se observaron daños generalizados en toda la ciudad.
En la foto: el teatro Santiago Londoño en marzo de 2024 (arriba) y sus restos en agosto de 2026.
En otra zona de Pereira, se ven afectados varios edificios y conjuntos residenciales.
La foto muestra lo que sucedió con el Edificio Villa 13, que fue gravemente dañado tras el terremoto.
En otra zona de Pereira, se ven afectados varios edificios y conjuntos residenciales.
La foto muestra lo que sucedió con el Edificio Villa 13, que fue gravemente dañado tras el terremoto.
En la foto: el conjunto residencial La Lorena, en Pereira, en abril de 2024 (arriba), y un automóvil pasa junto a edificios dañados y parcialmente colapsados del complejo tras el terremoto.
En la foto: el conjunto residencial La Lorena, en Pereira, en abril de 2024 (arriba), y un automóvil pasa junto a edificios dañados y parcialmente colapsados del complejo tras el terremoto.
En la foto: edificios en Pereira, marzo de 2024 (arriba), y rescatistas trabajando en el lugar del colapso del hotel Dibeni tras el terremoto.
En la foto: edificios en Pereira, marzo de 2024 (arriba), y rescatistas trabajando en el lugar del colapso del hotel Dibeni tras el terremoto.
En la foto: el complejo residencial Los Bloques en Pereira, marzo de 2024 (arriba), y un hombre observando un edificio derrumbado en este complejo tras el sismo.
En la foto: el complejo residencial Los Bloques en Pereira, marzo de 2024 (arriba), y un hombre observando un edificio derrumbado en este complejo tras el sismo.
La Plaza de Bolívar de Pereira contaba con varios edificios y estructuras emblemáticas a su alrededor. Tras el terremoto, su entorno arquitectónico sufrió un cambio drástico.
En la foto: equipos de emergencia remueven los escombros de un edificio colapsado.
La Plaza de Bolívar de Pereira contaba con varios edificios y estructuras emblemáticas a su alrededor. Tras el terremoto, su entorno arquitectónico sufrió un cambio drástico.
En la foto: equipos de emergencia remueven los escombros de un edificio colapsado.
El Hotel Pereira Lago sufrió daños estructurales irreparables e inestabilidad extrema por el sismo.
En la foto: Hotel Pereira Lago en Pereira en marzo de 2024 (arriba) y residentes y personal de emergencia removiendo sus escombros.
El Hotel Pereira Lago sufrió daños estructurales irreparables e inestabilidad extrema por el sismo.
En la foto: Hotel Pereira Lago en Pereira en marzo de 2024 (arriba) y residentes y personal de emergencia removiendo sus escombros.
Se reportaron también daños importantes en Cali. La capital del Valle del Cauca fue una de las zonas urbanas más golpeadas del país y por el momento está en el proceso de estabilización y reconstrucción.
En la foto: el Condominio Pío XII en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026.
Se reportaron también daños importantes en Cali. La capital del Valle del Cauca fue una de las zonas urbanas más golpeadas del país y por el momento está en el proceso de estabilización y reconstrucción.
En la foto: el Condominio Pío XII en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026.
En la foto: el edificio Torres de Limonar en enero de 2019 (arriba), y una captura de pantalla de un video de rescatistas trabajando entre sus escombros.
En la foto: el edificio Torres de Limonar en enero de 2019 (arriba), y una captura de pantalla de un video de rescatistas trabajando entre sus escombros.
El tradicional barrio San Fernando fue una de las zonas más damnificadas por el terremoto.
Debido a la antigüedad de sus edificios, el sismo impactó con gran violencia al sector, provocando daños estructurales severos en viviendas, centros médicos y recintos deportivos.
En la foto: San Fernando en noviembre de 2022 (arriba), y una vista con dron de rescatistas buscando sobrevivientes entre un edificio destruido en la zona.
El tradicional barrio San Fernando fue una de las zonas más damnificadas por el terremoto.
Debido a la antigüedad de sus edificios, el sismo impactó con gran violencia al sector, provocando daños estructurales severos en viviendas, centros médicos y recintos deportivos.
En la foto: San Fernando en noviembre de 2022 (arriba), y una vista con dron de rescatistas buscando sobrevivientes entre un edificio destruido en la zona.
En la foto: El edificio Ana Pilar en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026. La estructura, de siete pisos, colapsó por completo durante el sismo.
En la foto: El edificio Ana Pilar en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026. La estructura, de siete pisos, colapsó por completo durante el sismo.
Junto al Ana Pilar, se desplomó por completo en declive el edificio Vanessa. En el momento del sismo se encontraban 22 personas dentro del inmueble. No hubo sobrevivientes en esta estructura.
En la foto: el edificio en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026.
Junto al Ana Pilar, se desplomó por completo en declive el edificio Vanessa. En el momento del sismo se encontraban 22 personas dentro del inmueble. No hubo sobrevivientes en esta estructura.
En la foto: el edificio en noviembre de 2022 (arriba) y en agosto de 2026.