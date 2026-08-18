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Respuesta al terremoto en Colombia es una "prueba de fuego" para De la Espriella, advierten expertos

Respuesta al terremoto en Colombia es una "prueba de fuego" para De la Espriella, advierten expertos

Sputnik Mundo

Demoras en la respuesta al sismo y algunos traspiés comunicacionales del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, podrían restarle apoyos en los... 18.08.2026, Sputnik Mundo

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El terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto —y que ya ha dejado un saldo de al menos 289 fallecidos, 143 desaparecidos y más de 4.000 heridos, según cifras oficiales— puede convertirse en una verdadera "prueba de fuego" para la imagen del novel mandatario sudamericano.Aunque el temblor golpeó al país en el primer día hábil de su Gobierno, De la Espriella respondió a la tragedia, visitando los departamentos de Valle del Cauca y Chocó (noroeste), los dos más afectados por el sismo, y declarando una emergencia económica para centralizar las tareas de reconstrucción.A su vez, el presidente colombiano colocó a su esposa, Ana Lucía Pineda, al frente de una campaña para conseguir donaciones del sector privado y anunció su intención de crear "un Plan Marshall" para la reconstrucción de los daños en el Chocó, apelando al nombre del plan estadounidense para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial.Sin embargo, algunos gestos del mandatario en los días siguientes al terremoto le valieron cuestionamientos en redes sociales. Entre ellos fueron las sonrisas y saludos divertidos que hizo instantes antes de dar su primer mensaje a la nación tras el terremoto o que, por ejemplo, decidiera donar balones de fútbol a vecinos del Chocó afectados por el terremoto.De la Espriella también enfrentó críticas por las trabas que Colombia impuso a rescatistas mexicanos enviados especialmente por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y que impidieron su incorporación a las tareas de búsqueda de sobrevivientes.Para el experto, la falta de recorrido político del mandatario colombiano pudo verse en sus primeras apariciones públicas luego del terremoto. Mientras "un líder con experiencia hubiera aparecido con el rostro triste y lamentando las pérdidas", optó por "salir a saludar al auditorio sonriendo".Según el analista, esto termina afectando su imagen dado que "en un momento así la gente espera encontrar consuelo y compasión" por parte de su líder político.También consultado por Sputnik, el analista político Álvaro Padilla señaló que apostar a tener "una imagen demasiado publicitaria" en la respuesta al terremoto puede surtir el efecto contrario entre los colombianos, en función de que la gente "espera una respuesta mucho más ejecutiva y menos de redes sociales".Padilla mencionó el caso de la entrega de balones como un ejemplo de cómo el Gobierno colombiano parece mantener la idea de generar imágenes del jefe de Estado antes que soluciones más concretas para la ciudadanía.Un escenario que puede "restar apoyos" al presidenteLos expertos coincidieron en que una de las falencias demostradas por el Gobierno de De la Espriella durante la respuesta al terremoto es la negativa a hacer una transición ordenada o "empalme" con la Administración saliente de Gustavo Petro que le permitiera tener más clara la respuesta estatal en las primeras horas de su administración.Para Padilla, haber hecho una buena transición con la administración saliente le hubiera facilitado a De la Espriella "conocer las capacidades técnicas de socorro inmediato tenía la Nación para atender la tragedia", evitando atrasos que pueden ser cruciales en catástrofes como la ocurrida. De hecho, el analista consignó que todas las primeras respuestas a la tragedia provinieron de gobiernos regionales o locales, antes que del Gobierno Nacional.Lozano señaló como ejemplo de eso la demora en designar al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, unidad encargada precisamente de atender situaciones de emergencia como la desatada el 10 de agosto. El sismo tomó a Colombia con esta unidad sin un jerarca y De la Espriella recién nombró al geólogo David Tamayo dos días después del terremoto.Para el experto, tanto la falta de preparación del Ejecutivo como los tropiezos comunicacionales ya le están "restando puntos" a De la Espriella, tanto por lo que los colombianos en general esperaban de él como por el hecho de que la tragedia golpeó más duro en zonas del país en las que el petrismo todavía es fuerte.Esto, sugirió el analista, podría incluso acortar la tradicional "luna de miel" que los mandatarios suelen atravesar en sus primeros días de Gobierno, precipitando los cuestionamientos de la oposición en medios tradicionales y redes sociales.Padilla, por su parte, consideró que, si la respuesta al terremoto no le resta apoyos, sí podría generar una "radicalización" del debate político en Colombia, dado que sus simpatizantes se verán compelidos a defender su figura, incluso ante traspiés comunicacionales vinculados a la respuesta al sismo.

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