¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece
16:31 GMT 05.10.2026 (actualizado: 16:47 GMT 05.10.2026)
© Foto : Inteligencia artificial¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece (imagen creada por IA)
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En la mañana del 5 de octubre de 2026, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas para el 29 de noviembre. El motivo formal fue el rechazo de dos decretos sobre vivienda.
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El marco procedimental de la decisión
El anuncio se produjo desde el Palacio de la Moncloa, sin preguntas de los periodistas. Sánchez informó que el día anterior había puesto al rey Felipe VI al corriente de la situación y que ese mismo día convocaría un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales. Los comicios se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
La legislatura surgida de las elecciones de julio de 2023 debía concluir en 2027. Su disolución nueve meses antes también deja en suspenso la promesa de presentar unos Presupuestos Generales completos. Desde 2023, España funciona con presupuestos prorrogados, y el 23 de julio de 2026 el Congreso rechazó el techo de gasto para 2027 (166 votos frente a 176).
El detonante: el caso de Maricarmen, la rebelión social y el fracaso parlamentario
Una mujer de 87 años, llamada Maricarmen (María del Carmen Abascal), fue desahuciada del apartamento en el que había vivido durante unos 70 años, después de que el nuevo propietario —una empresa de inversión— elevara el alquiler de 500 euros (560 dólares) a 2.650 euros (2.965 dólares). Posteriormente, la renta se redujo a 1.650 euros (1.847 dólares), una cantidad que seguía siendo aproximadamente 300 euros (336 dólares) superior a su pensión. El caso provocó indignación en todo el país y movilizaciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades.
En respuesta, el Gobierno presentó dos reales decretos-ley destinados a combatir la crisis de acceso a la vivienda. Las medidas incluían:
Prohibir el desahucio de inquilinos vulnerables hasta 2030.
Prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2028.
Limitar la compra de viviendas por parte de los llamados fondos buitre, como los denomina el Gobierno.
Aumentar los impuestos sobre los apartamentos turísticos.
El primer decreto, destinado a regular el mercado del alquiler, fue rechazado por 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo, relativo a la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, obtuvo 166 votos a favor frente a 184 en contra.
30 de septiembre, 07:13 GMT
Magnitud
En cuestión de días, las protestas se extendieron a más de 50 ciudades, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y otras. El Gobierno cifró en más de 70.000 personas la manifestación celebrada el 3 de octubre en Madrid. En la Puerta del Sol se instaló un campamento de protesta.
¿Por qué disolver el Parlamento?
Sánchez explicó su decisión por la necesidad de obtener un "apoyo progresista más amplio" para llevar a cabo las reformas y pidió respaldar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En sus palabras, una mayor representación de los socialistas en el Parlamento permitiría aprobar los proyectos de ley sobre acceso a la vivienda que fueron rechazados anteriormente. Presentó las elecciones como un referéndum sobre el futuro del país.
"Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", subrayó.
¿Cómo se lleva a cabo la disolución del Parlamento en España?
Según el artículo 115 de la Constitución española, el derecho a proponer la disolución de las Cortes Generales corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.
La única limitación formal es que no puede proponerse la disolución mientras esté en trámite en el Congreso una moción de censura contra el Gobierno.
Procedimiento
Información al rey: Sánchez llamó a Felipe VI el 4 de octubre por la noche para comunicarle su decisión.
Consejo de Ministros: el 5 de octubre por la mañana se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que la propuesta de disolución recibió la aprobación formal.
Firma del rey: Felipe VI debe firmar el real decreto de disolución y convocatoria de elecciones.
Entrada en vigor del decreto: entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es precisamente la fecha de publicación la que pone en marcha el cómputo de todos los plazos. Está prevista para el 6 de octubre.
Antecedentes estructurales
La decisión se enmarca en una crisis de gobernabilidad más prolongada.
La coalición del PSOE y Sumar no cuenta con mayoría propia: el partido Junts facilitó la investidura de Sánchez tras las elecciones de 2023, pero pasó a la oposición hace casi un año y desde entonces rechaza regularmente respaldar al Gobierno en el Parlamento, dificultando considerablemente su agenda legislativa.
La legislatura termina sin haber aprobado ni un solo nuevo presupuesto estatal, algo inédito en la historia democrática de España. Durante todo este tiempo se han mantenido vigentes los presupuestos de 2023, prorrogados en tres ocasiones.
Casos de corrupción que han afectado al entorno del Partido Socialista: el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al reaccionar al anuncio, aludió directamente a las investigaciones sobre personas de máxima confianza del presidente del Gobierno, incluida su esposa.
Crisis migratoria en Ceuta en el verano boreal de 2026: los medios españoles hablan de más de 70.000 cruces desde el lado marroquí y del perjuicio político que esto ha supuesto para el Gobierno.
Panorama electoral
Las encuestas realizadas antes del anuncio no ofrecen al Gobierno un escenario cómodo:
Según el agregador europeo de encuestas del 26 de septiembre, el PP obtenía alrededor del 34%, el PSOE el 26%, Vox el 18% y Sumar cerca del 6%.
El promedio de ocho encuestas nacionales (con trabajos de campo realizados entre el 20 de agosto y el 26 de septiembre) que recoge The Olive Press se acerca a estas cifras: PP 33,3%, PSOE 25,7%, Vox 18,3%. Las proyecciones de escaños sitúan al bloque PP + Vox por encima de los 200 diputados, frente a los 176 necesarios para la mayoría.
La última encuesta de Sigma Dos situaba la alianza PP-Vox en 203 escaños.
Para Sánchez, el problema no es, por tanto, únicamente el rezago del PSOE frente al PP de Alberto Núñez Feijóo, sino también la debilidad estructural del espacio situado a la izquierda de los socialistas, informan los medios.
La reacción política de la oposición refleja la confianza en un escenario electoral favorable. El PP recibió el anuncio de las elecciones con una campaña bajo el lema "Por fin". Vox, por su parte, utiliza una fórmula de confrontación similar, contraponiendo "España y libertad o Sánchez".
Dimensión europea
Los medios occidentales califican a Sánchez de "último peso pesado socialista" de la Unión Europea y de uno de los críticos europeos más consecuentes de Donald Trump. Una derrota el 29 de noviembre sacaría de la primera línea a uno de los pocos Gobiernos que quedan en la UE encabezados por socialistas y acercaría a Madrid a una coalición PP-Vox (un Gobierno nacional del PP y Vox no sería, en absoluto, un experimento sin precedentes en España).
Para Bruselas, esto no supondría por sí mismo un cambio de rumbo respecto a la OTAN o la zona euro, pero sí podría implicar un cambio de tono en materia migratoria y en la agenda verde, además de propiciar una actitud más favorable de Madrid hacia la Administración Trump y una retórica diferente en las relaciones transatlánticas. Este último factor es especialmente relevante: bajo Sánchez, las relaciones con Washington se han tensado en varias ocasiones, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, se presenta abiertamente como aliado de Trump.
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