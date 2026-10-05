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¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece

¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece

Sputnik Mundo

En la mañana del 5 de octubre de 2026, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de... 05.10.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik explica qué ha provocado la crisis política en España y cómo podría evolucionar.El marco procedimental de la decisiónEl anuncio se produjo desde el Palacio de la Moncloa, sin preguntas de los periodistas. Sánchez informó que el día anterior había puesto al rey Felipe VI al corriente de la situación y que ese mismo día convocaría un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales. Los comicios se celebrarán el domingo 29 de noviembre.La legislatura surgida de las elecciones de julio de 2023 debía concluir en 2027. Su disolución nueve meses antes también deja en suspenso la promesa de presentar unos Presupuestos Generales completos. Desde 2023, España funciona con presupuestos prorrogados, y el 23 de julio de 2026 el Congreso rechazó el techo de gasto para 2027 (166 votos frente a 176).El detonante: el caso de Maricarmen, la rebelión social y el fracaso parlamentarioUna mujer de 87 años, llamada Maricarmen (María del Carmen Abascal), fue desahuciada del apartamento en el que había vivido durante unos 70 años, después de que el nuevo propietario —una empresa de inversión— elevara el alquiler de 500 euros (560 dólares) a 2.650 euros (2.965 dólares). Posteriormente, la renta se redujo a 1.650 euros (1.847 dólares), una cantidad que seguía siendo aproximadamente 300 euros (336 dólares) superior a su pensión. El caso provocó indignación en todo el país y movilizaciones multitudinarias en Madrid y otras ciudades.En respuesta, el Gobierno presentó dos reales decretos-ley destinados a combatir la crisis de acceso a la vivienda. Las medidas incluían:El primer decreto, destinado a regular el mercado del alquiler, fue rechazado por 172 votos a favor y 178 en contra. El segundo, relativo a la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, obtuvo 166 votos a favor frente a 184 en contra.MagnitudEn cuestión de días, las protestas se extendieron a más de 50 ciudades, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y otras. El Gobierno cifró en más de 70.000 personas la manifestación celebrada el 3 de octubre en Madrid. En la Puerta del Sol se instaló un campamento de protesta.¿Por qué disolver el Parlamento?Sánchez explicó su decisión por la necesidad de obtener un "apoyo progresista más amplio" para llevar a cabo las reformas y pidió respaldar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).En sus palabras, una mayor representación de los socialistas en el Parlamento permitiría aprobar los proyectos de ley sobre acceso a la vivienda que fueron rechazados anteriormente. Presentó las elecciones como un referéndum sobre el futuro del país.¿Cómo se lleva a cabo la disolución del Parlamento en España?Según el artículo 115 de la Constitución española, el derecho a proponer la disolución de las Cortes Generales corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.La única limitación formal es que no puede proponerse la disolución mientras esté en trámite en el Congreso una moción de censura contra el Gobierno.ProcedimientoAntecedentes estructuralesLa decisión se enmarca en una crisis de gobernabilidad más prolongada.Panorama electoralLas encuestas realizadas antes del anuncio no ofrecen al Gobierno un escenario cómodo:Para Sánchez, el problema no es, por tanto, únicamente el rezago del PSOE frente al PP de Alberto Núñez Feijóo, sino también la debilidad estructural del espacio situado a la izquierda de los socialistas, informan los medios.La reacción política de la oposición refleja la confianza en un escenario electoral favorable. El PP recibió el anuncio de las elecciones con una campaña bajo el lema "Por fin". Vox, por su parte, utiliza una fórmula de confrontación similar, contraponiendo "España y libertad o Sánchez".Dimensión europeaLos medios occidentales califican a Sánchez de "último peso pesado socialista" de la Unión Europea y de uno de los críticos europeos más consecuentes de Donald Trump. Una derrota el 29 de noviembre sacaría de la primera línea a uno de los pocos Gobiernos que quedan en la UE encabezados por socialistas y acercaría a Madrid a una coalición PP-Vox (un Gobierno nacional del PP y Vox no sería, en absoluto, un experimento sin precedentes en España).Para Bruselas, esto no supondría por sí mismo un cambio de rumbo respecto a la OTAN o la zona euro, pero sí podría implicar un cambio de tono en materia migratoria y en la agenda verde, además de propiciar una actitud más favorable de Madrid hacia la Administración Trump y una retórica diferente en las relaciones transatlánticas. Este último factor es especialmente relevante: bajo Sánchez, las relaciones con Washington se han tensado en varias ocasiones, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, se presenta abiertamente como aliado de Trump.

https://noticiaslatam.lat/20260930/reportan-que-la-crisis-de-vivienda-en-londres-se-ha-vuelto-insostenible-1175235793.html

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