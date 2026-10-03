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La popularidad del partido de Merz cae a mínimos históricos en Alemania, según encuesta
La popularidad del partido de Merz cae a mínimos históricos en Alemania, según encuesta
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La popularidad de la coalición gobernante CDU/CSU, encabezada por el canciller Friedrich Merz, cayó a un mínimo histórico, mientras que el partido opositor... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T17:12+0000
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De acuerdo con ellos, la CDU/CSU pierde otro punto porcentual y se sitúa en solo el 18%. Al mismo tiempo, la AfD gana un punto porcentual y alcanza por primera vez la marca del 30%. De este modo, la diferencia entre ambos movimientos políticos se amplía hasta un nuevo nivel récord: la AfD supera ahora a la CDU/CSU por nada menos que doce puntos porcentuales. Según la encuesta, el SPD y Los Verdes empatan en el nivel de apoyo de la población, con un 14%. Les sigue el partido La Izquierda, con un 10%. La valoración de los demás partidos no supera, por el momento, el 4% entre los votantes.La encuesta también registró un nivel récord de descontento entre la población con la gestión del Gobierno. Solo el 15% de los encuestados se muestra satisfecho con el trabajo de Merz, mientras que el 79% se pronunció negativamente al respecto. Asimismo, el 79% calificó negativamente las acciones del Gobierno federal en su conjunto, y el 14% expresó su aprobación.El dato se suma a una dinámica negativa que Merz arrastra desde hace meses. En agosto, apenas el 14% aprobaba su gestión. En septiembre, otro sondeo situó en el 79% la proporción de alemanes que consideraba negativa su labor.El descontento de la población también se refleja en las urnas regionales. En septiembre, la CDU sufrió fuertes retrocesos y por primera vez quedó fuera del parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras la AfD logró importantes avances. La situación abrió un debate sobre el liderazgo de Merz dentro de su propio partido.
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La popularidad del partido de Merz cae a mínimos históricos en Alemania, según encuesta
La popularidad de la coalición gobernante CDU/CSU, encabezada por el canciller Friedrich Merz, cayó a un mínimo histórico, mientras que el partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó un máximo histórico, informan los medios alemanes citando los resultados de una encuesta del instituto INSA.
De acuerdo con ellos, la CDU/CSU pierde otro punto porcentual y se sitúa en solo el 18%. Al mismo tiempo, la AfD gana un punto porcentual y alcanza por primera vez la marca del 30%. De este modo, la diferencia entre ambos movimientos políticos se amplía hasta un nuevo nivel récord: la AfD supera ahora a la CDU/CSU por nada menos que doce puntos porcentuales.
Según la encuesta, el SPD y Los Verdes empatan en el nivel de apoyo de la población, con un 14%. Les sigue el partido La Izquierda, con un 10%. La valoración de los demás partidos no supera, por el momento, el 4% entre los votantes.
La encuesta también registró un nivel récord de descontento entre la población con la gestión del Gobierno. Solo el 15% de los encuestados se muestra satisfecho con el trabajo de Merz, mientras que el 79% se pronunció negativamente al respecto. Asimismo, el 79% calificó negativamente las acciones del Gobierno federal en su conjunto, y el 14% expresó su aprobación.
El dato se suma a una dinámica negativa que Merz arrastra desde hace meses. En agosto, apenas el 14% aprobaba su gestión
. En septiembre, otro sondeo situó en el 79% la proporción de alemanes que consideraba negativa su labor.
El descontento de la población también se refleja en las urnas regionales. En septiembre, la CDU sufrió fuertes retrocesos y por primera vez quedó fuera del parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras la AfD logró importantes avances
. La situación abrió un debate sobre el liderazgo de Merz dentro de su propio partido.
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