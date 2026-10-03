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La popularidad del partido de Merz cae a mínimos históricos en Alemania, según encuesta

La popularidad del partido de Merz cae a mínimos históricos en Alemania, según encuesta

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La popularidad de la coalición gobernante CDU/CSU, encabezada por el canciller Friedrich Merz, cayó a un mínimo histórico, mientras que el partido opositor... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con ellos, la CDU/CSU pierde otro punto porcentual y se sitúa en solo el 18%. Al mismo tiempo, la AfD gana un punto porcentual y alcanza por primera vez la marca del 30%. De este modo, la diferencia entre ambos movimientos políticos se amplía hasta un nuevo nivel récord: la AfD supera ahora a la CDU/CSU por nada menos que doce puntos porcentuales. Según la encuesta, el SPD y Los Verdes empatan en el nivel de apoyo de la población, con un 14%. Les sigue el partido La Izquierda, con un 10%. La valoración de los demás partidos no supera, por el momento, el 4% entre los votantes.La encuesta también registró un nivel récord de descontento entre la población con la gestión del Gobierno. Solo el 15% de los encuestados se muestra satisfecho con el trabajo de Merz, mientras que el 79% se pronunció negativamente al respecto. Asimismo, el 79% calificó negativamente las acciones del Gobierno federal en su conjunto, y el 14% expresó su aprobación.El dato se suma a una dinámica negativa que Merz arrastra desde hace meses. En agosto, apenas el 14% aprobaba su gestión. En septiembre, otro sondeo situó en el 79% la proporción de alemanes que consideraba negativa su labor.El descontento de la población también se refleja en las urnas regionales. En septiembre, la CDU sufrió fuertes retrocesos y por primera vez quedó fuera del parlamento de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras la AfD logró importantes avances. La situación abrió un debate sobre el liderazgo de Merz dentro de su propio partido.

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