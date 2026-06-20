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La esposa de Sánchez se enfrenta a nuevas restricciones durante proceso judicial
La esposa de Sánchez se enfrenta a nuevas restricciones durante proceso judicial
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Un tribunal ordenó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por lo que ya no podrá abandonar el... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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Además de esta decisión, el juez Juan Carlos Peinado ordenó que Begoña Gómez comparezca ante el juzgado dos veces al mes. El togado también expresó dudas sobre el papel de los escoltas de la esposa del jefe del Gobierno, al sugerir que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían ayudarla a huir."Estos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esta fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre en disposición de la justicia", escriben los medios citando sus declaraciones.La decisión provocó la indignación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Gobierno, que la calificaron de carente de fundamento y de políticamente motivada.La resolución fue adoptada tras una vista preliminar celebrada el 15 de junio. Peinado acordó remitir el caso de Gómez a un tribunal del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.Junto a la esposa del presidente del Gobierno también serán juzgadas su asesora, Cristina Álvarez, acusada de los mismos delitos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.La investigación contra la esposa del presidente del Gobierno comenzó en 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que la acusó de corrupción empresarial y de utilizar sus contactos para influir en la adjudicación de contratos públicos. Posteriormente, se incorporaron nuevas líneas de investigación relacionadas con una cátedra universitaria en Madrid y la contratación de la asesora Cristina Álvarez.Durante la investigación, Gómez ha declarado en varias ocasiones ante el juez en calidad de investigada. Ella rechaza todas las acusaciones y sostiene que el caso tiene motivaciones políticas.
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La esposa de Sánchez se enfrenta a nuevas restricciones durante proceso judicial

18:01 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Juan MedinaEl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en el Palacio Real de Madrid, España, el 19 de junio de 2024
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en el Palacio Real de Madrid, España, el 19 de junio de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
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Un tribunal ordenó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por lo que ya no podrá abandonar el país, informan los medios. La medida forma parte de las restricciones adoptadas durante la última audiencia del caso por presunto tráfico de influencias.
Además de esta decisión, el juez Juan Carlos Peinado ordenó que Begoña Gómez comparezca ante el juzgado dos veces al mes. El togado también expresó dudas sobre el papel de los escoltas de la esposa del jefe del Gobierno, al sugerir que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían ayudarla a huir.
"Estos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esta fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre en disposición de la justicia", escriben los medios citando sus declaraciones.
La decisión provocó la indignación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Gobierno, que la calificaron de carente de fundamento y de políticamente motivada.
La resolución fue adoptada tras una vista preliminar celebrada el 15 de junio. Peinado acordó remitir el caso de Gómez a un tribunal del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
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Junto a la esposa del presidente del Gobierno también serán juzgadas su asesora, Cristina Álvarez, acusada de los mismos delitos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La investigación contra la esposa del presidente del Gobierno comenzó en 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que la acusó de corrupción empresarial y de utilizar sus contactos para influir en la adjudicación de contratos públicos. Posteriormente, se incorporaron nuevas líneas de investigación relacionadas con una cátedra universitaria en Madrid y la contratación de la asesora Cristina Álvarez.
Durante la investigación, Gómez ha declarado en varias ocasiones ante el juez en calidad de investigada. Ella rechaza todas las acusaciones y sostiene que el caso tiene motivaciones políticas.
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