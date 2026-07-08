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"Con tranquilidad y normalidad": Madrid responde con calma a las amenazas de Trump
"Con tranquilidad y normalidad": Madrid responde con calma a las amenazas de Trump
Sputnik Mundo
Tras las declaraciones de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, en las que arremetió contra España y advirtió que cortaría todas las relaciones comerciales... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T12:22+0000
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Al mismo tiempo, destacó que la UE es una unión comercial en la que no puede señalarse de forma individual a ningún Estado miembro y subrayó que "los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".Esto se produce después de que Trump, durante una comparecencia ante la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificara a España de "socio pésimo en la OTAN" y afirmara que el país europeo "no tiene remedio" al asegurar que hay que cortar todo tipo de comercio, incluidas las visitas.La batalla en el espacio mediático entre Pedro Sánchez y Donald Trump ya tiene antecedentes. En la cumbre de la OTAN de 2025, España fue el único país europeo que rechazó aumentar sus gastos de defensa hasta el 5% del PIB, como había exigido el mandatario estadounidense.Además, el Gobierno de Sánchez se negó a facilitar las bases militares españolas para el uso de EEUU en el conflicto con Irán, lo que elevó aún más la tensión entre ambos países.
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"Con tranquilidad y normalidad": Madrid responde con calma a las amenazas de Trump
Tras las declaraciones de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, en las que arremetió contra España y advirtió que cortaría todas las relaciones comerciales con el país europeo, la oficina del primer ministro español no tardó en dar una respuesta contundente.
"EEUU tiene un superávit comercial con España. Es decir, que se beneficia más de esa relación que nosotros", apuntó el organismo.
Al mismo tiempo, destacó que la UE es una unión comercial en la que no puede señalarse de forma individual a ningún Estado miembro y subrayó que "los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".
"Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie", agregó.
Esto se produce después de que Trump, durante una comparecencia ante la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificara a España de "socio pésimo en la OTAN" y afirmara que el país europeo "no tiene remedio" al asegurar que hay que cortar todo tipo de comercio, incluidas las visitas.
"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", enfatizó Trump.
La batalla en el espacio mediático entre Pedro Sánchez y Donald Trump ya tiene antecedentes. En la cumbre de la OTAN de 2025, España fue el único país europeo que rechazó aumentar sus gastos de defensa hasta el 5% del PIB, como había exigido el mandatario estadounidense
.
Además, el Gobierno de Sánchez se negó a facilitar las bases militares españolas
para el uso de EEUU en el conflicto con Irán, lo que elevó aún más la tensión entre ambos países.
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