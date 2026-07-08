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"Con tranquilidad y normalidad": Madrid responde con calma a las amenazas de Trump

"Con tranquilidad y normalidad": Madrid responde con calma a las amenazas de Trump

Sputnik Mundo

Tras las declaraciones de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, en las que arremetió contra España y advirtió que cortaría todas las relaciones comerciales... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, destacó que la UE es una unión comercial en la que no puede señalarse de forma individual a ningún Estado miembro y subrayó que "los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos".Esto se produce después de que Trump, durante una comparecencia ante la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificara a España de "socio pésimo en la OTAN" y afirmara que el país europeo "no tiene remedio" al asegurar que hay que cortar todo tipo de comercio, incluidas las visitas.La batalla en el espacio mediático entre Pedro Sánchez y Donald Trump ya tiene antecedentes. En la cumbre de la OTAN de 2025, España fue el único país europeo que rechazó aumentar sus gastos de defensa hasta el 5% del PIB, como había exigido el mandatario estadounidense.Además, el Gobierno de Sánchez se negó a facilitar las bases militares españolas para el uso de EEUU en el conflicto con Irán, lo que elevó aún más la tensión entre ambos países.

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