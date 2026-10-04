"El 90% lo entiende": el enviado especial de Putin arremete contra el rumbo de Merz y sus políticas
© Inteligencia artificialFriedrich Merz, el canciller alemán (imagen generada por IA)
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Nueve de cada diez alemanes son conscientes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, "está destruyendo" su país, afirmó el representante especial del presidente de Rusia para la cooperación en materia de inversiones y economía con países extranjeros, Kiril Dmítriev.
"El 90% de los alemanes entiende que Merz, cuyo índice de aprobación es de apenas el 10%, está destruyendo Alemania con el militarismo, su política migratoria, errores en materia energética y su negativa a cambiar un rumbo fracasado", escribió Dmítriev en la red social X.
Al comentar una publicación del presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), Wolfgang Ischinger, Dmítriev señaló que, después de la dimisión de Merz, el jefe de la conferencia debería transformar la plataforma "de un feudo de la OTAN en una verdadera plataforma de paz".
Merz está perdiendo popularidad rápidamente en medio de la política económica que impulsa su Gobierno: su Ejecutivo coloca el gasto militar en el centro de sus prioridades y planea crear "el Ejército más fuerte de Europa".
Como se informó anteriormente, según una encuesta del instituto INSA, la popularidad del bloque CDU/CSU, liderado por el canciller alemán, cayó hasta un mínimo histórico del 18%.
"Al mismo tiempo, AfD gana terreno y alcanza por primera vez el 30%. Ahora aventaja a su rival por nada menos que 12 puntos porcentuales. La brecha entre los partidos ha aumentado hasta un nuevo nivel récord", señalaron medios alemanes al comentar el nuevo mínimo histórico.
8 de septiembre, 18:18 GMT
El estudio también mostró un nivel récord de descontento de los alemanes con la gestión de Merz: el 79% de los encuestados se declaró insatisfecho con su labor, mientras que solo el 15% la valoró de forma positiva.
En septiembre, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) perdió las elecciones a los Parlamentos de tres estados federados:
Sajonia-Anhalt (6 de septiembre): la victoria correspondió a Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo el 43,8% de los votos.
Berlín (20 de septiembre): por primera vez, el primer puesto fue para La Izquierda (Die Linke), con el 25,7%.
Mecklemburgo-Pomerania Occidental (20 de septiembre): la victoria también correspondió a AfD, que obtuvo el 38,2% de los votos.
Recientemente, Merz reconoció que su partido ya "no puede llegar a la mayor parte de los ciudadanos del país". El canciller alemán, partidario de continuar suministrando armas a Ucrania y de la militarización de Alemania, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa tras las elecciones al Parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y a la Cámara de Diputados de Berlín.
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