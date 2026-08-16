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Alemania entra en turbulencia política ante la caída del apoyo al Gobierno, según medios

Alemania entra en turbulencia política ante la caída del apoyo al Gobierno, según medios

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La coalición gobernante en Alemania afronta una pérdida de apoyo histórico y fuertes tensiones internas a pocas semanas de las elecciones regionales, informan... 16.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-16T17:09+0000

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Según la última encuesta del instituto INSA, el nivel de apoyo al bloque gobernante se ha desplomado hasta alcanzar su mínimo en cinco años: la popularidad de la coalición CDU/CSU, también conocido como Partidos de la Unión, cayó hasta el 20%, lo que supone un punto porcentual menos que la semana pasada y es el peor resultado desde octubre de 2021. Mientras tanto, el partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) alcanza el 28% y amplía a ocho puntos su ventaja sobre CDU/CSU.Solo 1 de cada 6 personas está satisfecha con el trabajo del canciller Friedrich Merz y del Gobierno federal, señaló el director del INSA, Hermann Binkert. A su juicio, el respaldo al Ejecutivo nunca había sido tan bajo.En septiembre de 2026, dos estados del este de Alemania, Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania, celebrarán elecciones parlamentarias estatales. La creciente presión electoral amenaza así con intensificar las disputas internas en la coalición y convertir los próximos comicios regionales en una prueba clave para la coalición de Friedrich Merz.

https://noticiaslatam.lat/20260517/el-partido-opositor-afd-logra-un-nuevo-record-de-popularidad-entre-los-votantes-alemanes-1173487451.html

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