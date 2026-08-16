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Alemania entra en turbulencia política ante la caída del apoyo al Gobierno, según medios
Alemania entra en turbulencia política ante la caída del apoyo al Gobierno, según medios
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La coalición gobernante en Alemania afronta una pérdida de apoyo histórico y fuertes tensiones internas a pocas semanas de las elecciones regionales, informan... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T17:09+0000
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Según la última encuesta del instituto INSA, el nivel de apoyo al bloque gobernante se ha desplomado hasta alcanzar su mínimo en cinco años: la popularidad de la coalición CDU/CSU, también conocido como Partidos de la Unión, cayó hasta el 20%, lo que supone un punto porcentual menos que la semana pasada y es el peor resultado desde octubre de 2021. Mientras tanto, el partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) alcanza el 28% y amplía a ocho puntos su ventaja sobre CDU/CSU.Solo 1 de cada 6 personas está satisfecha con el trabajo del canciller Friedrich Merz y del Gobierno federal, señaló el director del INSA, Hermann Binkert. A su juicio, el respaldo al Ejecutivo nunca había sido tan bajo.En septiembre de 2026, dos estados del este de Alemania, Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania, celebrarán elecciones parlamentarias estatales. La creciente presión electoral amenaza así con intensificar las disputas internas en la coalición y convertir los próximos comicios regionales en una prueba clave para la coalición de Friedrich Merz.
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Alemania entra en turbulencia política ante la caída del apoyo al Gobierno, según medios
La coalición gobernante en Alemania afronta una pérdida de apoyo histórico y fuertes tensiones internas a pocas semanas de las elecciones regionales, informan medios alemanes. El descenso de la calificación se produce en medio de una creciente insatisfacción pública con la política económica, el aumento de los precios y el apoyo Ucrania.
Según la última encuesta del instituto INSA, el nivel de apoyo al bloque gobernante se ha desplomado hasta alcanzar su mínimo en cinco años: la popularidad de la coalición CDU/CSU, también conocido como Partidos de la Unión, cayó hasta el 20%, lo que supone un punto porcentual menos que la semana pasada y es el peor resultado desde octubre de 2021. Mientras tanto, el partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) alcanza el 28% y amplía a ocho puntos su ventaja sobre CDU/CSU.
Solo 1 de cada 6 personas está satisfecha con el trabajo del canciller Friedrich Merz y del Gobierno federal, señaló el director del INSA, Hermann Binkert. A su juicio, el respaldo al Ejecutivo nunca había sido tan bajo.
"Nos hemos vuelto totalmente poco creíbles", añadió un dirigente regional del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que forma parte de la coalición gobernante.
En septiembre de 2026, dos estados del este de Alemania, Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania, celebrarán elecciones parlamentarias estatales. La creciente presión electoral amenaza así con intensificar las disputas internas en la coalición y convertir los próximos comicios regionales en una prueba clave para la coalición de Friedrich Merz.