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"Pesada carga": Weidel atribuye el triunfo electoral del AfD a la gestión de Merz

"Pesada carga": Weidel atribuye el triunfo electoral del AfD a la gestión de Merz

Sputnik Mundo

La victoria del partido Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt constituye una consecuencia directa de la política actualmente... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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Los comicios al Parlamento regional (Landtag) de Sajonia-Anhalt, celebrados el 6 de septiembre, otorgaron la victoria al partido de derecha AfD con el 43,8% de los sufragios, seguido a considerable distancia por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que obtuvo el 17,2%.Entre los problemas económicos y sociales del país, Weidel mencionó la inmigración ilegal, la apertura de las fronteras, el notable incremento de la delincuencia asociada a la población extranjera, una política energética que, a su juicio, ha generado los precios más elevados del mundo, así como un proceso de desindustrialización acelerada que, según sus palabras, "está quebrando la columna vertebral" de Alemania.En referencia al canciller Merz, la dirigente del AfD sostuvo que este se convirtió en "una pesada carga" para el país. Weidel manifestó asimismo su convicción de que la coalición CDU/CSU, liderada por Merz, no volverá a obtener la victoria en unas elecciones al Bundestag, señalando que dicha coalición ya acusa una desventaja de diez puntos porcentuales frente al AfD. Medios alemanes habían anticipado previamente que los comicios de Sajonia-Anhalt podrían representar el inicio del declive del actual Gobierno federal encabezado por Merz, e incluso plantear la posibilidad de su dimisión anticipada. El propio Merz reconoció, en una rueda de prensa celebrada el 7 de septiembre tras conocerse los resultados, que se trata de la derrota más severa sufrida por la CDU en las últimas décadas, y advirtió que dichos resultados tendrán repercusiones de carácter internacional.A finales de agosto, una encuesta realizada por el instituto Wahlen otorgó a Merz una puntuación de -1,9 en una escala comprendida entre +5 y -5, cifra que constituye su peor resultado personal registrado en dicho sondeo. Según la misma encuesta, un 80% de los encuestados —entre ellos el 67% de los simpatizantes de la coalición CDU/CSU— manifestó dudas respecto al respaldo interno hacia su propio presidente de partido.De celebrarse las elecciones al Bundestag el domingo siguiente a la encuesta, el partido más votado sería AfD, con un 27% de intención de voto, seguido por la coalición CDU/CSU en segundo lugar, con un 22%. El Partido Socialdemócrata (SPD) obtendría un 12%, Los Verdes un 14% y La Izquierda un 12%.

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