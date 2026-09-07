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El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania
El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania
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Alternativa para Alemania obtuvo la victoria en los comicios en Sajonia-Anhalt (centro), uno de los 16 estados que conforman al país germano, logrando el 44,5%... 07.09.2026, Sputnik Mundo
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En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado históricamente en la región, consiguió apenas el 18,5% de los sufragios.Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido castigado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania. En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
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El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania

00:44 GMT 07.09.2026
© Foto : X - @Alice_WeidelUlrich Siegmund, candidato de AfD
Ulrich Siegmund, candidato de AfD - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
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Alternativa para Alemania obtuvo la victoria en los comicios en Sajonia-Anhalt (centro), uno de los 16 estados que conforman al país germano, logrando el 44,5% de los votos, de acuerdo con las encuestas de salida.
En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado históricamente en la región, consiguió apenas el 18,5% de los sufragios.
El centro gasístico de Europa Central en Baumgarten. El centro de distribución de gas de Baumgarten se encuentra entre los tres mayores centros de distribución de gas de Europa. Es una plataforma internacional para el comercio de gas y, entre otras funciones, realiza el tránsito de gas ruso. - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
Economía
Esta es la crisis que podría afectar el avance económico de Alemania
1 de septiembre, 07:28 GMT
Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido castigado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania.
En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
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