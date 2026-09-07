https://noticiaslatam.lat/20260907/el-partido-afd-se-impone-con-contundencia-en-elecciones-regionales-de-alemania-1174966222.html

El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania

El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania

Sputnik Mundo

Alternativa para Alemania obtuvo la victoria en los comicios en Sajonia-Anhalt (centro), uno de los 16 estados que conforman al país germano, logrando el 44,5%... 07.09.2026, Sputnik Mundo

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En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado históricamente en la región, consiguió apenas el 18,5% de los sufragios.Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido castigado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania. En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.

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