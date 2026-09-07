El partido AfD se impone con contundencia en elecciones regionales de Alemania

En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado históricamente en la región, consiguió apenas el 18,5% de los sufragios.Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido castigado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania. En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
Alternativa para Alemania obtuvo la victoria en los comicios en Sajonia-Anhalt (centro), uno de los 16 estados que conforman al país germano, logrando el 44,5% de los votos, de acuerdo con las encuestas de salida.
En tanto, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado históricamente en la región, consiguió apenas el 18,5% de los sufragios.
Pese a que todavía no está claro si los triunfadores tendrán suficiente apoyo para formar Gobierno, se trata de un profundo revés para la CDU, el partido en el poder, y especialmente para su líder, el impopular canciller Friedrich Merz, que según los analistas ha sido castigado por el alza en los precios, el nulo crecimiento económico y su alineamiento con EEUU, Israel y Ucrania.
En ese sentido, tras conocerse los resultados preliminares, la lideresa de AfD, Alice Weidel, declaró que prevé elecciones federales anticipadas y espera que el actual canciller sea reemplazado antes de Navidad.
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