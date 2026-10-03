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"Es una feria electoral": comicios regionales en Perú se enfrentan a antiguos candidatos y partidos debilitados

"Es una feria electoral": comicios regionales en Perú se enfrentan a antiguos candidatos y partidos debilitados

Sputnik Mundo

El crimen organizado tiene una presencia cada vez más relevante en la dinámica política del país sudamericano, y refleja un sistema político debilitado y una... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Perú vivirá unos comicios regionales y municipales marcados por la fragmentación partidaria, la postulación de candidatos conocidos y la violencia electoral. Más de 26,3 millones de peruanos elegirán 13.148 autoridades, mientras solo el 16% de las personas indicó estar "muy interesada" en estos comicios, según encuestas.Son las primeras elecciones desde que Keiko Fujimori asumió la presidencia del país. Frente a ello, los especialistas consultados por este medio descartan que sus resultados puedan interpretarse como una medición de respaldo a su Gobierno, pero sí exponen la fragilidad del sistema político.El panorama es tenso. Por ejemplo, en Lima (centro), el exalcalde Rafael López Aliaga ocupa el primer lugar con 31% de votos, aunque no podría reelegirse. En Cusco (sureste), compite la excandidata presidencial Verónika Mendoza. En Arequipa (sur), 14 aspirantes se disputan la gobernación, incluido el exgobernador Elmer Cáceres. En La Libertad (noroeste), diez contendientes buscan suceder a César Acuña, entre ellos, el excongresista Daniel Salaverry.¿Qué se espera?Luis Benavente, director de Vox Populi, sostiene que el resultado no tendrá mucho impacto para el Ejecutivo de la nación sudamericana, porque la política nacional y regional discurren por carriles separados.En otros países, según el especialista, existen estructuras partidarias capaces de convertir una contienda local en un mensaje dirigido al Gobierno. No obstante, en Perú la dinámica es diferente. "El resultado de esa elección no va a ser, de ninguna manera, ni una descalificación ni un triunfo para el Gobierno", asegura.Jeffrey Radzinsky, analista político, coincide en que no se trata de un plebiscito, debido a que Fuerza Popular, el partido de Fujimori, presentó listas en una minoría de regiones, provincias y distritos. "Es un error político por parte del fujimorismo porque hay plazas en las que pudo haber tenido una votación importante y no ha presentado candidaturas", afirma.Fujimori estaría más enfocada en el inicio de su mandato, considera el analista. Si Fuerza Popular, una de las organizaciones políticas más estructuradas del país, tiene una presencia territorial tan limitada, explica Radzinsky, esto revela la dimensión de la fragilidad del sistema político peruano.El reciclaje eterno de candidatosLa reelección inmediata de alcaldes está prohibida desde 2015. Uno de los casos más polémicos es el de Rafael López Aliaga, quien renunció a la alcaldía de Lima para buscar la presidencia y ahora postula como primer regidor. Su candidatura cobró mayor relevancia tras la renuncia de Luis Rubio, abanderado de Renovación Popular a la alcaldía, quien dejó la contienda alegando "razones estrictamente personales".Para Benavente, la política se ha vuelto una "feria electoral" debido a que los candidatos cambian de partido, según los plazos de afiliación, y los movimientos regionales perdieron fuerza frente a partidos nacionales que operan como "franquicias"."Son los mismos [aspirantes] que se están reciclando en diferentes partidos y [los políticos] cambian el partido con mucha rapidez. Ahora, han buscado [nuevas fuerzas políticas] que funcionan como franquicias políticas en muchos casos", apunta.El tema que gana espacio a la políticaPara Radzinsky, la inseguridad y la violencia que vive el país también alcanzan a la política. El analista sostiene que el crimen organizado tiene una presencia cada vez más relevante en la dinámica económica y política del país.En ese contexto, la Fiscalía del país sudamericano registra 66 ocurrencias de relevancia penal, entre ellas, 36 amenazas y diez presuntos atentados contra candidatos, y dos homicidios: la candidata a gobernadora de Áncash (noroeste), Susy Aponte, y un aspirante a regidor en Apurímac (centro-sur)."Está moviendo algunos cimientos y bases de nuestras estructuras que, si bien son precarias, son endebles. Han sostenido un nivel de institucionalidad que tambalea frente a esta criminalidad que, sin duda, toca a entidades públicas y a los distintos poderes del Estado", analiza Radzinsky.Una democracia golpeadaEl analista político advierte que, en la última década, ha habido un deterioro de la calidad democrática en suelo peruano y señala que mecanismos excepcionales, como la vacancia o disolución del parlamento, se han vuelto casi habituales.En ese sentido, el director de Vox Populi propone cambiar las reglas del juego, sancionar el transfuguismo y establecer mayores filtros para las candidaturas. También cuestiona que las organizaciones no tengan mecanismos suficientes para seleccionar a sus postulantes.Por su parte, Radzinsky considera que todavía existe la posibilidad de frenar el deterioro institucional. "Creería que es un riesgo latente, pero tenemos la posibilidad de estar mejor, pero lo primero es asumir que ha habido un retroceso en la última década", opina.Los resultados no quedarán completamente definidos el 4 de octubre: el proceso se podría prolongar hasta diciembre para definir los gobiernos regionales, esto en el caso de las zonas que no hayan alcanzado el resultado requerido en la primera vuelta.

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