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Concluye reparto de material electoral para las próximas votaciones en Perú
Concluye reparto de material electoral para las próximas votaciones en Perú
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Las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) recibieron la papelería necesaria para llevar a cabo los comicios regionales y municipales en... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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El despliegue del material fue realizado durante varias semanas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país sudamericano. Por el momento, el proceso electoral local en Perú ha estado marcado por la desconfianza de los votantes hacia los partidos políticos, así como el asesinato de Susy Aponte, candidata a gobernadora regional del departamento de Áncash, y los procesos judiciales contra 49 aspirantes a cargos públicos.
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Concluye reparto de material electoral para las próximas votaciones en Perú

22:25 GMT 27.09.2026
© AP Photo / Martin MejiaTrabajadores electorales pasan junto a las filas de mesas de registro instaladas en un colegio electoral un día antes de las elecciones generales, en Lima, Perú, el 10 de abril de 2021 (archivo)
Trabajadores electorales pasan junto a las filas de mesas de registro instaladas en un colegio electoral un día antes de las elecciones generales, en Lima, Perú, el 10 de abril de 2021 (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
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Las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) recibieron la papelería necesaria para llevar a cabo los comicios regionales y municipales en suelo peruano, que se realizarán el 4 de octubre.
El despliegue del material fue realizado durante varias semanas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país sudamericano.
"La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) informó que la última oficina en recibir la carga electoral fue la ODPE Pomabamba, en Áncash (noroeste). Con esta etapa culminada, las oficinas descentralizadas iniciarán el traslado de los materiales hacia sus respectivos locales de votación, de acuerdo con los cronogramas establecidos", expuso el diario local El Comercio.
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Por el momento, el proceso electoral local en Perú ha estado marcado por la desconfianza de los votantes hacia los partidos políticos, así como el asesinato de Susy Aponte, candidata a gobernadora regional del departamento de Áncash, y los procesos judiciales contra 49 aspirantes a cargos públicos.
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