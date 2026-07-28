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EN VIVO: Keiko Fujimori asume el mando en Perú
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Keiko Fujimori asume el mando en Perú
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La primera mujer en la historia del país andino en llegar a la presidencia toma posesión de su cargo para el período 2026-2031, en el Congreso de Perú. Una vez... 28.07.2026, Sputnik Mundo
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Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ganó las elecciones presidenciales de Perú en su cuarto intento a lo largo de su carrera política. El 7 de junio se impuso en la segunda vuelta a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por una ventaja de menos de 50.000 votos, de un total de casi 18,4 millones de sufragios emitidos.Esta victoria marca el regreso del fujimorismo al poder supremo después de 26 años, en medio de una crisis política de larga duración que convulsionó al país.Sputnik les ofrece la transmisión en directo de esta ceremonia:
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Keiko Fujimori asume el mando en Perú

17:03 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Bruno EliasKeiko Fujimori.
Keiko Fujimori. - Sputnik Mundo, 1920, 28.07.2026
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La primera mujer en la historia del país andino en llegar a la presidencia toma posesión de su cargo para el período 2026-2031, en el Congreso de Perú. Una vez que Keiko Fujimori preste juramento y se le entregue la banda presidencial, también asumirán sus cargos Luis Galarreta, primer vicepresidente, y Miguel Torres, segundo vicepresidente.
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ganó las elecciones presidenciales de Perú en su cuarto intento a lo largo de su carrera política. El 7 de junio se impuso en la segunda vuelta a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por una ventaja de menos de 50.000 votos, de un total de casi 18,4 millones de sufragios emitidos.
Esta victoria marca el regreso del fujimorismo al poder supremo después de 26 años, en medio de una crisis política de larga duración que convulsionó al país.
Sputnik les ofrece la transmisión en directo de esta ceremonia:
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