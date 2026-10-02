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Europa comenzará a liberar sus reservas de diésel, anuncia Trump

Europa comenzará a liberar sus reservas de diésel, anuncia Trump

Sputnik Mundo

La Unión Europea (UE) acordó liberar una enorme cantidad de diésel de sus reservas, anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El bloque económico... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T15:15+0000

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El presidente Trump se pronunció anteriormente a favor de prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos en medio del aumento de los precios de la energía. Después de ello, según la prensa, los directivos de grandes empresas como Chevron y ExxonMobil comenzaron a ponerse en contacto con funcionarios de la Administración norteamericana para impedir que la propuesta se lleve a cabo.A su vez, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, instó al mandatario estadounidense a no frenar el suministro de diésel. Admitió que, incluso con un flujo continuo desde EEUU, este invierno sería el peor para Europa desde 2022, según trascendió en los medios.Desde Rusia reiteran que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de hidrocarburos rusos: quedará sujeto a una nueva dependencia, aún mayor, debido a los precios más elevados, mientras que quienes renunciaron a ellos siguen comprando, a través de intermediarios y a precios más altos, y continuarán adquiriendo petróleo y gas rusos.

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