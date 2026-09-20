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Precio del diésel en EEUU alcanza nuevo récord: llega a los 6,49 dólares por galón
Precio del diésel en EEUU alcanza nuevo récord: llega a los 6,49 dólares por galón
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Los costos del combustible eliminaron todas las marcas previas, alcanzando un promedio nacional de 6,49 dólares, casi el doble de los 3,71 dólares de hace un... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés), el promedio nacional de la gasolina regular es de 4,47 dólares. El diésel es más importante para la economía que la gasolina porque es empleado en los camiones, trenes, barcos y maquinaria agrícola que transportan todo lo que compran los estadounidenses. Cuando los costos de este combustible casi se duplican, se encaren los alimentos, la construcción y las tarifas de envío para todos los hogares de la nación norteamericana.
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Precio del diésel en EEUU alcanza nuevo récord: llega a los 6,49 dólares por galón
Los costos del combustible eliminaron todas las marcas previas, alcanzando un promedio nacional de 6,49 dólares, casi el doble de los 3,71 dólares de hace un año.
Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés),
el promedio nacional de la gasolina regular es de 4,47 dólares. California (suroeste) registra los precios más altos del país: 8,04 dólares por el diésel y 6,13 dólares por el combustible regular. El diésel es más importante para la economía que la gasolina
porque es empleado en los camiones, trenes, barcos y maquinaria agrícola que transportan todo lo que compran los estadounidenses.
Cuando los costos de este combustible casi se duplican, se encaren los alimentos, la construcción y las tarifas de envío para todos los hogares de la nación norteamericana.
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