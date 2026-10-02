Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261002/advierten-del-impacto-en-america-latina-de-un-posible-veto-de-eeuu-al-diesel-1175271061.html
Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel
Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel
Sputnik Mundo
América Latina podría ser una de las regiones más afectadas por estas restricciones, dado que Ecuador, Chile, México y Perú cubren más del 50% de su consumo de... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T11:31+0000
2026-10-02T11:31+0000
economía
diésel
📈 mercados y finanzas
donald trump
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175121506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0398e4aa21686edd57842cdb5e509aaa.jpg
Así, una interrupción repentina del suministro estadounidense podría reducir el PIB de América Latina en torno a un 1%, alertaron.Al mismo tiempo, indicaron que las reservas existentes y el aumento de las exportaciones procedentes de otros países contribuirían a amortiguar el impacto. Por lo tanto, cabe destacar que las principales repercusiones económicas a escala mundial vendrían del aumento de los precios del diésel.En particular, una prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU reduciría el precio minorista en unos 0,25 dólares por galón por cada semana de vigencia, con un efecto de apenas 2-3 puntos básicos sobre la inflación general al cabo de un mes.En total, un aumento sostenido del 10% en el precio del diésel elevaría la inflación mundial en 0,1 puntos porcentuales y la subyacente en 0,03 puntos, con un impacto mayor en los mercados emergentes de Asia y Europa, se agregó.La Administración Trump se apresura a buscar medidas para contener los precios de la energía de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones "todos los días" sobre una posible prohibición de las exportaciones de diésel.
https://noticiaslatam.lat/20260927/para-quien-podrian-resultar-catastroficas-las-consecuencias-de-una-posible-prohibicion-de-las-1175211710.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175121506_75:211:2525:2048_1920x0_80_0_0_82712d2f79404514af8d25eeea6bf487.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diésel, 📈 mercados y finanzas, donald trump, eeuu
diésel, 📈 mercados y finanzas, donald trump, eeuu

Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel

11:31 GMT 02.10.2026
© AP Photo / Jae C. HongDiésel en Estados Unidos.
Diésel en Estados Unidos. - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Síguenos en
América Latina podría ser una de las regiones más afectadas por estas restricciones, dado que Ecuador, Chile, México y Perú cubren más del 50% de su consumo de diésel con importaciones procedentes de EEUU, señalaron los analistas de Goldman Sachs para medios occidentales.
Así, una interrupción repentina del suministro estadounidense podría reducir el PIB de América Latina en torno a un 1%, alertaron.
Al mismo tiempo, indicaron que las reservas existentes y el aumento de las exportaciones procedentes de otros países contribuirían a amortiguar el impacto. Por lo tanto, cabe destacar que las principales repercusiones económicas a escala mundial vendrían del aumento de los precios del diésel.
Un hombre bombeando gasolina a su automóvil en una gasolinera - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
Economía
¿Para quién podrían resultar catastróficas las consecuencias de una posible prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU?
27 de septiembre, 18:59 GMT
En particular, una prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU reduciría el precio minorista en unos 0,25 dólares por galón por cada semana de vigencia, con un efecto de apenas 2-3 puntos básicos sobre la inflación general al cabo de un mes.
En total, un aumento sostenido del 10% en el precio del diésel elevaría la inflación mundial en 0,1 puntos porcentuales y la subyacente en 0,03 puntos, con un impacto mayor en los mercados emergentes de Asia y Europa, se agregó.
La Administración Trump se apresura a buscar medidas para contener los precios de la energía de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones "todos los días" sobre una posible prohibición de las exportaciones de diésel.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала