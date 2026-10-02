https://noticiaslatam.lat/20261002/advierten-del-impacto-en-america-latina-de-un-posible-veto-de-eeuu-al-diesel-1175271061.html

Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel

Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel

Sputnik Mundo

América Latina podría ser una de las regiones más afectadas por estas restricciones, dado que Ecuador, Chile, México y Perú cubren más del 50% de su consumo de... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T11:31+0000

2026-10-02T11:31+0000

2026-10-02T11:31+0000

economía

diésel

📈 mercados y finanzas

donald trump

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175121506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0398e4aa21686edd57842cdb5e509aaa.jpg

Así, una interrupción repentina del suministro estadounidense podría reducir el PIB de América Latina en torno a un 1%, alertaron.Al mismo tiempo, indicaron que las reservas existentes y el aumento de las exportaciones procedentes de otros países contribuirían a amortiguar el impacto. Por lo tanto, cabe destacar que las principales repercusiones económicas a escala mundial vendrían del aumento de los precios del diésel.En particular, una prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU reduciría el precio minorista en unos 0,25 dólares por galón por cada semana de vigencia, con un efecto de apenas 2-3 puntos básicos sobre la inflación general al cabo de un mes.En total, un aumento sostenido del 10% en el precio del diésel elevaría la inflación mundial en 0,1 puntos porcentuales y la subyacente en 0,03 puntos, con un impacto mayor en los mercados emergentes de Asia y Europa, se agregó.La Administración Trump se apresura a buscar medidas para contener los precios de la energía de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones "todos los días" sobre una posible prohibición de las exportaciones de diésel.

https://noticiaslatam.lat/20260927/para-quien-podrian-resultar-catastroficas-las-consecuencias-de-una-posible-prohibicion-de-las-1175211710.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

diésel, 📈 mercados y finanzas, donald trump, eeuu