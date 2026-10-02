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Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel
Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel
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América Latina podría ser una de las regiones más afectadas por estas restricciones, dado que Ecuador, Chile, México y Perú cubren más del 50% de su consumo de... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T11:31+0000
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Así, una interrupción repentina del suministro estadounidense podría reducir el PIB de América Latina en torno a un 1%, alertaron.Al mismo tiempo, indicaron que las reservas existentes y el aumento de las exportaciones procedentes de otros países contribuirían a amortiguar el impacto. Por lo tanto, cabe destacar que las principales repercusiones económicas a escala mundial vendrían del aumento de los precios del diésel.En particular, una prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU reduciría el precio minorista en unos 0,25 dólares por galón por cada semana de vigencia, con un efecto de apenas 2-3 puntos básicos sobre la inflación general al cabo de un mes.En total, un aumento sostenido del 10% en el precio del diésel elevaría la inflación mundial en 0,1 puntos porcentuales y la subyacente en 0,03 puntos, con un impacto mayor en los mercados emergentes de Asia y Europa, se agregó.La Administración Trump se apresura a buscar medidas para contener los precios de la energía de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones "todos los días" sobre una posible prohibición de las exportaciones de diésel.
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Advierten del impacto en América Latina de un posible veto de EEUU al diésel
América Latina podría ser una de las regiones más afectadas por estas restricciones, dado que Ecuador, Chile, México y Perú cubren más del 50% de su consumo de diésel con importaciones procedentes de EEUU, señalaron los analistas de Goldman Sachs para medios occidentales.
Así, una interrupción repentina del suministro estadounidense podría reducir el PIB de América Latina en torno a un 1%, alertaron.
Al mismo tiempo, indicaron que las reservas existentes y el aumento de las exportaciones procedentes de otros países contribuirían a amortiguar el impacto. Por lo tanto, cabe destacar que las principales repercusiones económicas a escala mundial vendrían del aumento de los precios del diésel.
27 de septiembre, 18:59 GMT
En particular, una prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU reduciría el precio minorista en unos 0,25 dólares por galón por cada semana de vigencia, con un efecto de apenas 2-3 puntos básicos sobre la inflación general al cabo de un mes.
En total, un aumento sostenido del 10% en el precio del diésel elevaría la inflación mundial en 0,1 puntos porcentuales y la subyacente en 0,03 puntos, con un impacto mayor en los mercados emergentes de Asia y Europa, se agregó.
La Administración Trump se apresura a buscar medidas para contener los precios de la energía de cara a las elecciones legislativas de noviembre
. Previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que mantiene conversaciones "todos los días" sobre una posible prohibición de las exportaciones de diésel
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