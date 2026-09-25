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"Peor invierno" en Europa: Bruselas implora a Trump sostener el envío de diésel, reporta la prensa

"Peor invierno" en Europa: Bruselas implora a Trump sostener el envío de diésel, reporta la prensa

Sputnik Mundo

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, instó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a no frenar el suministro de diésel. Admitió además que... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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Esto ocurre en un contexto en que los precios del diésel en Europa rozan máximos históricos. Por ende, una decisión de Trump en ese sentido sería "catastrófica" para el Viejo Continente, ya que EEUU opera como su principal proveedor, agregaron.Los europeos ya pagan más de 30 euros extra por llenar el depósito frente a antes del conflicto entre EEUU e Irán, según se desglosa en los informes.A su vez, Trump afronta presiones por el costo del diésel en EEUU de cara a las elecciones de noviembre. Si Washington corta los suministros, los analistas advierten de que los precios mundiales se dispararían.Así, las interrupciones en el suministro de diésel parecen ser la gota que colma el vaso de una crisis energética en Europa, marcada ya por la falta de suministros procedentes de Oriente Medio.Mientras tanto, los líderes europeos elevan cada vez más la voz de alarma. Previamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la UE una "acción inmediata", incluido el aplazamiento de condiciones más estrictas para las importaciones de metano y una flexibilización de las normas sobre el refinado de combustibles.Por su parte, Jorgensen afirmó que la Comisión Europea está evaluando medidas a corto plazo para reducir el precio de los combustibles fósiles en la UE.A finales de septiembre, los medios informaron que la Administración Trump prepara un veto de 90 días a las exportaciones de diésel para contener los precios antes de las elecciones legislativas de noviembre.Los precios del combustible diésel han alcanzado máximos históricos en todo el mundo debido a las interrupciones en el transporte de mercancías a través del estrecho de Ormuz y a la reducción de los suministros procedentes de las refinerías rusas. En este contexto, Europa se ve más afectada que otras grandes economías por los elevados precios de este tipo de combustible, ya que el diésel representa más del 40% del consumo de productos petrolíferos.

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