China supera los 700 millones de usuarios de inteligencia artificial generativa

En el mes de junio, China superó los 700 millones de usuarios de inteligencia artificial generativa, más de la mitad de su población, de acuerdo con datos del Centro de Información de la Red de Internet de China.Dicha cifra representa un aumento de 16% frente a finales de 2025, cuando el país registraba 602 millones de usuarios y una penetración de 42,8% de esta tecnología.Los servicios de preguntas y respuestas son el principal uso de la inteligencia artificial (IA). El 76% de los usuarios encuestados afirmó utilizarla para buscar respuestas, mientras que el 48% recurrió a estas herramientas para procesar imágenes o videos.Además, el 38% utilizó IA para procesar textos y el 33% para elaborar resúmenes de trabajo, notas de reuniones o presentaciones, de acuerdo con la información brindada por el informe.La adopción también se extendió al hardware: alrededor del 39% de los usuarios compró dispositivos inteligentes por internet durante los seis meses previos al estudio.El desarrollo de modelos de IA también avanzó, con compañías chinas como DeepSeek y Moonshot AI lanzando este año modelos abiertos de hasta un billón de parámetros, de acuerdo con el informe.La infraestructura destinada a la computación de inteligencia artificial creció con rapidez. A finales de junio, la capacidad de cómputo inteligente de China alcanzó 2.185 eflops, un aumento de 177% interanual.El crecimiento coincide con un informe de Morgan Stanley que señaló una mayor frecuencia de uso de IA en China que en Estados Unidos entre los encuestados. El estudio atribuyó esta diferencia principalmente a la integración de herramientas de IA en plataformas de compras, mensajería, búsqueda y entretenimiento ampliamente utilizadas.
La adopción de esta tecnología alcanzó un máximo histórico en el país, impulsada principalmente por servicios de preguntas y respuestas, procesamiento de imágenes y videos. Al mismo tiempo, China amplió su infraestructura de cómputo y el uso de hardware inteligente vinculado a la IA.
En el mes de junio, China superó los 700 millones de usuarios de inteligencia artificial generativa, más de la mitad de su población, de acuerdo con datos del Centro de Información de la Red de Internet de China.
Dicha cifra representa un aumento de 16% frente a finales de 2025, cuando el país registraba 602 millones de usuarios y una penetración de 42,8% de esta tecnología.
Los servicios de preguntas y respuestas son el principal uso de la inteligencia artificial (IA). El 76% de los usuarios encuestados afirmó utilizarla para buscar respuestas, mientras que el 48% recurrió a estas herramientas para procesar imágenes o videos.
La infraestructura destinada a la computación de inteligencia artificial creció con rapidez. A finales de junio, la capacidad de cómputo inteligente de China alcanzó 2.185 eflops, un aumento de 177% interanual.
El crecimiento coincide con un informe de Morgan Stanley que señaló una mayor frecuencia de uso de IA en China que en Estados Unidos entre los encuestados. El estudio atribuyó esta diferencia principalmente a la integración de herramientas de IA en plataformas de compras, mensajería, búsqueda y entretenimiento ampliamente utilizadas.
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