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¿Por qué la posición de China sobre la IA está ganando adeptos a nivel mundial?
¿Por qué la posición de China sobre la IA está ganando adeptos a nivel mundial?
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Mientras que los desarrolladores occidentales vaticinan un futuro apocalíptico en materia laboral y de seguridad con sus productos, el diario 'Global Times'... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el medio, la creciente influencia del país en la economía digital se refleja en el alto interés de diversos mercados e instituciones globales por llevar a cabo foros de negocios en territorio chino, como el próximo Foro de Negocios de Dubái en Shenzhen, enfocado en capital inteligente e innovación tecnológica.Según los argumentos del medio, el sector de la IA en China ha experimentado un formidable avance gracias a su competitividad en investigación, desarrollo de modelos de frontera e integración industrial. El rotativo destaca que países de América Latina y del Sudeste Asiático ya están adoptando soluciones chinas; como ejemplo, citan el uso en Brasil de sistemas inteligentes de inspección para la red eléctrica o el interés de Malasia en aprovechar la estructura industrial china para ampliar las aplicaciones prácticas de la IA.El artículo sostiene que el verdadero factor de atracción de Pekín radica en su capacidad para ofrecer un desarrollo compartido y aplicaciones industriales concretas. A juicio de la publicación, la infraestructura digital y la base manufacturera de China permiten implementar la IA en áreas como logística, pagos digitales y producción industrial, ofreciendo resultados tangibles de productividad que resultan mucho más persuasivos para el resto de economías que las meras demostraciones conceptuales.Asimismo, el Global Times enfatiza la postura de apertura pragmática de las empresas chinas, asegurando que ofrecen modelos de cooperación flexibles integrados con las industrias locales y sin la imposición de condiciones políticas. En ese sentido, se ahonda en que este enfoque pragmático reduce las barreras de entrada y consolida la presencia del sector tecnológico chino en el sur global, respondiendo a las necesidades de mercados emergentes que buscan crecimiento e integración tecnológica directa.En contraste, el periódico critica duramente la postura de algunos gobiernos occidentales, a los cuales acusa de promover el aislamiento unilateral y bloqueos tecnológicos mediante restricciones a chips avanzados y herramientas de cálculo. Así, se argumenta que, si bien es comprensible la vigilancia sobre los riesgos de las tecnologías emergentes, el recurso excesivo a barreras unilaterales fragmenta el ecosistema tecnológico global, eleva los costos de gobernanza y frena el progreso coordinado a nivel mundial.Para el final, el editorial concluye que los desafíos de la IA —tales como la privacidad de datos, los sesgos algorítmicos y la seguridad de los modelos— requieren marcos de colaboración transfronterizos y no la politización de la tecnología en bloques opuestos. Según el Global Times, el futuro de la IA debe ser inclusivo y compartido, asegurando que los países que ofrezcan marcos de cooperación más abiertos, reglas estables y dividendos industriales concretos serán los que ganen la confianza en la transformación tecnológica global.
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¿Por qué la posición de China sobre la IA está ganando adeptos a nivel mundial?

07:09 GMT 15.09.2026
© AP Photo / Emilio MorenattiMéxico apuesta al supercómputo académico ante auge de la inteligencia artificial
México apuesta al supercómputo académico ante auge de la inteligencia artificial - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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Mientras que los desarrolladores occidentales vaticinan un futuro apocalíptico en materia laboral y de seguridad con sus productos, el diario 'Global Times' sostuvo en una reciente editorial que la cooperación en materia de IA se ha convertido en el principal motor del intercambio económico y comercial de China a nivel internacional.
De acuerdo con el medio, la creciente influencia del país en la economía digital se refleja en el alto interés de diversos mercados e instituciones globales por llevar a cabo foros de negocios en territorio chino, como el próximo Foro de Negocios de Dubái en Shenzhen, enfocado en capital inteligente e innovación tecnológica.
Según los argumentos del medio, el sector de la IA en China ha experimentado un formidable avance gracias a su competitividad en investigación, desarrollo de modelos de frontera e integración industrial.
El rotativo destaca que países de América Latina y del Sudeste Asiático ya están adoptando soluciones chinas; como ejemplo, citan el uso en Brasil de sistemas inteligentes de inspección para la red eléctrica o el interés de Malasia en aprovechar la estructura industrial china para ampliar las aplicaciones prácticas de la IA.
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China abre sus puertas a los invitados de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial
17 de julio, 10:35 GMT
El artículo sostiene que el verdadero factor de atracción de Pekín radica en su capacidad para ofrecer un desarrollo compartido y aplicaciones industriales concretas. A juicio de la publicación, la infraestructura digital y la base manufacturera de China permiten implementar la IA en áreas como logística, pagos digitales y producción industrial, ofreciendo resultados tangibles de productividad que resultan mucho más persuasivos para el resto de economías que las meras demostraciones conceptuales.
Asimismo, el Global Times enfatiza la postura de apertura pragmática de las empresas chinas, asegurando que ofrecen modelos de cooperación flexibles integrados con las industrias locales y sin la imposición de condiciones políticas. En ese sentido, se ahonda en que este enfoque pragmático reduce las barreras de entrada y consolida la presencia del sector tecnológico chino en el sur global, respondiendo a las necesidades de mercados emergentes que buscan crecimiento e integración tecnológica directa.
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¿Cómo logró China tener una industria de inteligencia artificial de 96.000 millones de dólares?
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En contraste, el periódico critica duramente la postura de algunos gobiernos occidentales, a los cuales acusa de promover el aislamiento unilateral y bloqueos tecnológicos mediante restricciones a chips avanzados y herramientas de cálculo. Así, se argumenta que, si bien es comprensible la vigilancia sobre los riesgos de las tecnologías emergentes, el recurso excesivo a barreras unilaterales fragmenta el ecosistema tecnológico global, eleva los costos de gobernanza y frena el progreso coordinado a nivel mundial.
Para el final, el editorial concluye que los desafíos de la IA —tales como la privacidad de datos, los sesgos algorítmicos y la seguridad de los modelos— requieren marcos de colaboración transfronterizos y no la politización de la tecnología en bloques opuestos. Según el Global Times, el futuro de la IA debe ser inclusivo y compartido, asegurando que los países que ofrezcan marcos de cooperación más abiertos, reglas estables y dividendos industriales concretos serán los que ganen la confianza en la transformación tecnológica global.
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