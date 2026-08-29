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La rivalidad en IA entre EEUU y China no debe significar el fin de la cooperación global, señala medio

La rivalidad en IA entre EEUU y China no debe significar el fin de la cooperación global, señala medio

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Obligar a los países a elegir entre las iniciativas del país norteamericano y las del gigante asiático sería contraproducente para la gobernanza mundial de la... 29.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el texto, los riesgos inherentes al avance acelerado de la inteligencia artificial trascienden las fronteras nacionales e imponen la necesidad urgente de una gobernanza internacional unificada. A pesar de esta imperiosa necesidad de colaboración multilateral, la creciente hostilidad de EEUU hacia China amenaza con polarizar el ámbito tecnológico global. Este escenario de división no refleja necesariamente la postura de terceras naciones, como demuestran los casos de Indonesia y Kazajistán, que han optado por interactuar activamente con ambas iniciativas para preservar su autonomía estratégica. Sin embargo, analistas señalan que la intención de Washington de restringir la participación en marcos no alineados amenaza con forzar una lógica de bloques que obstaculiza la neutralidad y la flexibilidad regulatoria de los países en desarrollo.Por otro lado, el análisis destaca que la tendencia de EEUU de presentar las políticas regulatorias de Pekín como supuestos instrumentos de control político ignora la convergencia objetiva existente entre ambas potencias. Investigaciones recientes revelan que tanto en Estados Unidos como en China se registran coincidencias sustanciales en prioridades normativas, tales como la fiabilidad de los sistemas, la transparencia algorítmica y la aplicación de la IA para reforzar la seguridad general.De igual forma, conceptos clave como la supervisión humana directa sobre la IA —promovida formalmente tanto por el presidente chino Xi Jinping como por los foros de las Naciones Unidas— suelen interpretarse de forma distorsionada según el origen político de la propuesta, lo que evidencia que las diferencias en los marcos institucionales y culturales no deben invalidar la legitimidad de las preocupaciones técnicas subyacentes ni presuponer animadversión en cada iniciativa.Ante este panorama, los analistas y medios internacionales tienen la responsabilidad de evaluar las políticas tecnológicas con rigor empírico, distinguiendo los desacuerdos políticos reales de las convergencias pragmáticas, afirma la editorial. Es fundamental evitar que los supuestos geopolíticos amplifiquen innecesariamente las brechas existentes y dificulten la búsqueda de consensos normativos mínimos a nivel global, asegura.Ante este escenario, se menciona el principio chino de "he er bu tong" (armonía sin uniformidad), sugiriendo que la diversidad de sistemas políticos e intereses no es un impedimento insuperable para la cooperación internacional. Dado que el desarrollo de la inteligencia artificial no esperará a que disminuya la rivalidad geopolítica y las amenazas de EEUU, la comunidad internacional debe priorizar la colaboración transfronteriza para garantizar que la tecnología sirva al conjunto de la humanidad, concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260828/caer-para-aprender-por-que-los-tropezones-en-el-mundial-de-humanoides-en-china-son-importantes-1174828795.html

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