China apuesta por este rubro para ampliar su crecimiento económico rumbo a 2030

El viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Xin Guobin, presentó los planes del país asiático para desarrollar una nueva generación de industrias estratégicas capaces de convertirse en pilares de la economía durante los próximos años.Entre las prioridades se encuentra acelerar la aplicación comercial de la inteligencia artificial en la manufactura. Las autoridades también destacaron el desarrollo de sistemas de IA incorporada, capaces de permitir que robots y máquinas automatizadas perciban, aprendan e interactúen con su entorno.Liu Yulin, jefe del departamento de desarrollo de información y comunicaciones del ministerio, las calificó como una "prioridad absoluta" y adelantó que Pekín acelerará la investigación tecnológica, las pruebas y la elaboración de estándares industriales para preparar su futura comercialización.Según el diario South China Morning Post, estos planes forman parte de la estrategia del gigante asiático para impulsar la autosuficiencia tecnológica y la modernización industrial, en un contexto marcado por mayores desafíos económicos tanto internos como externos.La economía china enfrenta un consumo interno débil, una prolongada crisis inmobiliaria y problemas de exceso de capacidad en industrias como la de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, el país enfrenta una mayor competencia internacional en tecnologías avanzadas y un creciente escrutinio sobre sus exportaciones de productos vinculados con la energía limpia.En este escenario, Pekín también busca corregir los desequilibrios dentro de algunas de sus industrias estratégicas.El funcionario señaló que algunos fabricantes han introducido nuevos modelos de manera apresurada, sin realizar suficientes pruebas y validaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los vehículos tras varios incidentes relacionados con sistemas de asistencia al conductor y funciones automatizadas.La presión para reforzar la supervisión también coincide con nuevas medidas sobre elementos de seguridad de los vehículos. Las autoridades han impulsado restricciones a las manijas retráctiles de las puertas después de un accidente mortal ocurrido el año pasado, mientras recientemente se anunció la mayor retirada de vehículos registrada en China, que incluyó 2,98 millones de unidades fabricadas en el país e importadas de Tesla y otras 400.000 de Xiaomi.De acuerdo con el medio, economistas de ANZ Research advirtieron que, aunque el rápido crecimiento de la "nueva economía" china, especialmente en tecnología limpia, resulta significativo, todavía no alcanza para compensar la debilidad del sector inmobiliario.
Pekín apuesta por las industrias de alta tecnología como uno de los principales motores para sostener su crecimiento económico hacia 2030, con especial atención en áreas como la inteligencia artificial (IA), la robótica, las comunicaciones 6G, la tecnología cuántica y la fusión nuclear.
El viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Xin Guobin, presentó los planes del país asiático para desarrollar una nueva generación de industrias estratégicas capaces de convertirse en pilares de la economía durante los próximos años.
"Nos centraremos en desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad e integrar la innovación tecnológica e industrial para promover un desarrollo de alta calidad", afirmó Xin durante una conferencia de prensa organizada por la Oficina de Información del Consejo de Estado.
Entre las prioridades se encuentra acelerar la aplicación comercial de la inteligencia artificial en la manufactura. Las autoridades también destacaron el desarrollo de sistemas de IA incorporada, capaces de permitir que robots y máquinas automatizadas perciban, aprendan e interactúen con su entorno.
Liu Yulin, jefe del departamento de desarrollo de información y comunicaciones del ministerio, las calificó como una "prioridad absoluta" y adelantó que Pekín acelerará la investigación tecnológica, las pruebas y la elaboración de estándares industriales para preparar su futura comercialización.
Según el diario South China Morning Post, estos planes forman parte de la estrategia del gigante asiático para impulsar la autosuficiencia tecnológica y la modernización industrial, en un contexto marcado por mayores desafíos económicos tanto internos como externos.
La economía china enfrenta un consumo interno débil, una prolongada crisis inmobiliaria y problemas de exceso de capacidad en industrias como la de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, el país enfrenta una mayor competencia internacional en tecnologías avanzadas y un creciente escrutinio sobre sus exportaciones de productos vinculados con la energía limpia.
En este escenario, Pekín también busca corregir los desequilibrios dentro de algunas de sus industrias estratégicas.
El funcionario señaló que algunos fabricantes han introducido nuevos modelos de manera apresurada, sin realizar suficientes pruebas y validaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los vehículos tras varios incidentes relacionados con sistemas de asistencia al conductor y funciones automatizadas.
"Estos problemas no pueden ignorarse ni evitarse y deben abordarse con mayor contundencia durante el 15º plan quinquenal", sostuvo Xin, en referencia al periodo de planificación económica que marcará las políticas industriales de China durante los próximos años.
La presión para reforzar la supervisión también coincide con nuevas medidas sobre elementos de seguridad de los vehículos. Las autoridades han impulsado restricciones a las manijas retráctiles de las puertas después de un accidente mortal ocurrido el año pasado, mientras recientemente se anunció la mayor retirada de vehículos registrada en China, que incluyó 2,98 millones de unidades fabricadas en el país e importadas de Tesla y otras 400.000 de Xiaomi.
De acuerdo con el medio, economistas de ANZ Research advirtieron que, aunque el rápido crecimiento de la "nueva economía" china, especialmente en tecnología limpia, resulta significativo, todavía no alcanza para compensar la debilidad del sector inmobiliario.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).