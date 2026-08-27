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China apuesta por este rubro para ampliar su crecimiento económico rumbo a 2030

China apuesta por este rubro para ampliar su crecimiento económico rumbo a 2030

Sputnik Mundo

Pekín apuesta por las industrias de alta tecnología como uno de los principales motores para sostener su crecimiento económico hacia 2030, con especial... 27.08.2026, Sputnik Mundo

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El viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Xin Guobin, presentó los planes del país asiático para desarrollar una nueva generación de industrias estratégicas capaces de convertirse en pilares de la economía durante los próximos años.Entre las prioridades se encuentra acelerar la aplicación comercial de la inteligencia artificial en la manufactura. Las autoridades también destacaron el desarrollo de sistemas de IA incorporada, capaces de permitir que robots y máquinas automatizadas perciban, aprendan e interactúen con su entorno.Liu Yulin, jefe del departamento de desarrollo de información y comunicaciones del ministerio, las calificó como una "prioridad absoluta" y adelantó que Pekín acelerará la investigación tecnológica, las pruebas y la elaboración de estándares industriales para preparar su futura comercialización.Según el diario South China Morning Post, estos planes forman parte de la estrategia del gigante asiático para impulsar la autosuficiencia tecnológica y la modernización industrial, en un contexto marcado por mayores desafíos económicos tanto internos como externos.La economía china enfrenta un consumo interno débil, una prolongada crisis inmobiliaria y problemas de exceso de capacidad en industrias como la de los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, el país enfrenta una mayor competencia internacional en tecnologías avanzadas y un creciente escrutinio sobre sus exportaciones de productos vinculados con la energía limpia.En este escenario, Pekín también busca corregir los desequilibrios dentro de algunas de sus industrias estratégicas.El funcionario señaló que algunos fabricantes han introducido nuevos modelos de manera apresurada, sin realizar suficientes pruebas y validaciones, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad y seguridad de los vehículos tras varios incidentes relacionados con sistemas de asistencia al conductor y funciones automatizadas.La presión para reforzar la supervisión también coincide con nuevas medidas sobre elementos de seguridad de los vehículos. Las autoridades han impulsado restricciones a las manijas retráctiles de las puertas después de un accidente mortal ocurrido el año pasado, mientras recientemente se anunció la mayor retirada de vehículos registrada en China, que incluyó 2,98 millones de unidades fabricadas en el país e importadas de Tesla y otras 400.000 de Xiaomi.De acuerdo con el medio, economistas de ANZ Research advirtieron que, aunque el rápido crecimiento de la "nueva economía" china, especialmente en tecnología limpia, resulta significativo, todavía no alcanza para compensar la debilidad del sector inmobiliario.

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