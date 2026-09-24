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China prevé un aumento de casi un 90% en su capacidad de cómputo para la IA en 2026

China prevé un aumento de casi un 90% en su capacidad de cómputo para la IA en 2026

Sputnik Mundo

Según un informe elaborado por la firma estadounidense IDC y la tecnológica china Inspur Group, se estima que la potencia del gigante asiático alcance los... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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El estudio destaca que la tasa de crecimiento anual compuesta para la infraestructura de cómputo inteligente entre 2025 y 2030 se mantendrá en un 50,3 %, ajustando al alza las previsiones anteriores. Expertos del sector señalan que este ritmo responde a una demanda industrial sólida y real impulsada por la comercialización a gran escala, en la que la IA migra velozmente desde meros asistentes conversacionales hacia sistemas capaces de ejecutar tareas operativas complejas.Esta expansión exponencial, según los especialistas, no solo refuerza la soberanía tecnológica local, sino que fomenta una democratización de la inteligencia artificial al reducir drásticamente los costos de adopción técnica para empresas de diversos sectores en todo el mundo.En el centro de esta transformación se encuentra el modelo de negocio basado en tokens, las unidades básicas con las que la IA procesa información. Con un consumo medio diario en China que ya se mide en cientos de billones de tokens, la tecnología ha experimentado una caída generalizada en las tarifas de uso de sus API de casi el 90%, liderada por desarrollos locales como DeepSeek, lo que facilita la integración digital en corporaciones de menor tamaño.Para el 2035, proyecciones oficiales sugieren que la IA aportará más de 11 billones de yuanes (aproximadamente 1,64 billones de dólares) al producto interior bruto chino, lo que podría multiplicar por diez o incluso por cien la demanda de potencia de cálculo. Para sostener este volumen, las autoridades del país han integrado las redes de supercomputación dentro del plan nacional de infraestructuras estratégicas, situándolas al mismo nivel de prioridad que las redes eléctricas, de agua y de telecomunicaciones.Como muestra del despliegue en curso, este agosto entró en funcionamiento en la región de Mongolia Interior el complejo Envision Galaxy Campus, considerado la unidad individual de procesamiento de IA más grande del mundo, con una capacidad proyectada de 2 gigavatios. Este fortalecimiento de las capacidades del gigante asiático promete dinamizar no solo el desarrollo de software, sino también la cadena de suministro global en sectores clave como los microchips, la tecnología de refrigeración líquida y los módulos ópticos.

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