El paro de transportistas en Bolivia se alista entre el rechazo en algunas comunidades

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia acordó el 22 de septiembre realizar una huelga de 24 horas para exigir la derogación del Decreto 5716, el cual elimina los subsidios al diésel y establece un precio fijo de 17,95 bolivianos por litro (1,47 dólares).Aunque la convocatoria se lanzó a nivel nacional, en regiones como La Paz, El Alto y Cochabamba, organizaciones gremiales anunciaron que no participarán en la protesta.El dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo en capital, Edson Valdez, detalló que solo la representación de Yungas se sumaría al paro, pero las siete restantes mantendrán sus actividades sin cambios.En contraste, en regiones como Santa Cruz, el paro fue suscrito de forma unánime. El ejecutivo de Fedectrans, Ronald García, confirmó que ninguna de sus unidades trabajará este 24 de septiembre, para insistir en la derogación del Decreto 5716 y rechazar medidas alternativas como tarifas transitorias.Además de la huelga, los transportistas encabezarán una marcha que se dirigirá al centro de La Paz.El Gobierno de Bolivia criticó la organización del paro y sostuvo que es una acción "innecesaria" cuando existe comunicación entre las partes y se están planteando soluciones, como la entrega de vehículos eléctricos y estudios de mercado."No tiene sentido que haya un repliegue de unidades (…), cuando hay voluntad de diálogo y de soluciones", declaró el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
Transportistas bolivianos alistan un paro contra la eliminación del subsidio al diésel, en medio de fracturas políticas entre los dirigentes regionales del país sudamericano.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia acordó el 22 de septiembre realizar una huelga de 24 horas para exigir la derogación del Decreto 5716, el cual elimina los subsidios al diésel y establece un precio fijo de 17,95 bolivianos por litro (1,47 dólares).
Aunque la convocatoria se lanzó a nivel nacional, en regiones como La Paz, El Alto y Cochabamba, organizaciones gremiales anunciaron que no participarán en la protesta.
El dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo en capital, Edson Valdez, detalló que solo la representación de Yungas se sumaría al paro, pero las siete restantes mantendrán sus actividades sin cambios.
"Hoy día nos manejamos con un poquito más de experiencia, analizando muchos temas de por medio", explicó Valdez, cuya organización encabezó los bloqueos carreteros ocurridos en junio, de acuerdo con el reporte de El Deber.
En contraste, en regiones como Santa Cruz, el paro fue suscrito de forma unánime. El ejecutivo de Fedectrans, Ronald García, confirmó que ninguna de sus unidades trabajará este 24 de septiembre, para insistir en la derogación del Decreto 5716 y rechazar medidas alternativas como tarifas transitorias.
El Gobierno de Bolivia criticó la organización del paro y sostuvo que es una acción "innecesaria" cuando existe comunicación entre las partes y se están planteando soluciones, como la entrega de vehículos eléctricos y estudios de mercado.
"No tiene sentido que haya un repliegue de unidades (…), cuando hay voluntad de diálogo y de soluciones", declaró el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).