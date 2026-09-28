Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260928/el-paro-de-transportistas-en-bolivia-se-alista-entre-el-rechazo-en-algunas-comunidades-1175215299.html
El paro de transportistas en Bolivia se alista entre el rechazo en algunas comunidades
El paro de transportistas en Bolivia se alista entre el rechazo en algunas comunidades
Sputnik Mundo
Transportistas bolivianos alistan un paro contra la eliminación del subsidio al diésel, en medio de fracturas políticas entre los dirigentes regionales del... 28.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-28T06:12+0000
2026-09-28T06:12+0000
américa latina
la paz
el alto
cochabamba
bolivia
transporte
paro camionero
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173341423_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_c5d8a599a4813a238ad0af9575c46251.jpg
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia acordó el 22 de septiembre realizar una huelga de 24 horas para exigir la derogación del Decreto 5716, el cual elimina los subsidios al diésel y establece un precio fijo de 17,95 bolivianos por litro (1,47 dólares).Aunque la convocatoria se lanzó a nivel nacional, en regiones como La Paz, El Alto y Cochabamba, organizaciones gremiales anunciaron que no participarán en la protesta.El dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo en capital, Edson Valdez, detalló que solo la representación de Yungas se sumaría al paro, pero las siete restantes mantendrán sus actividades sin cambios.En contraste, en regiones como Santa Cruz, el paro fue suscrito de forma unánime. El ejecutivo de Fedectrans, Ronald García, confirmó que ninguna de sus unidades trabajará este 24 de septiembre, para insistir en la derogación del Decreto 5716 y rechazar medidas alternativas como tarifas transitorias.Además de la huelga, los transportistas encabezarán una marcha que se dirigirá al centro de La Paz.El Gobierno de Bolivia criticó la organización del paro y sostuvo que es una acción "innecesaria" cuando existe comunicación entre las partes y se están planteando soluciones, como la entrega de vehículos eléctricos y estudios de mercado."No tiene sentido que haya un repliegue de unidades (…), cuando hay voluntad de diálogo y de soluciones", declaró el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
https://noticiaslatam.lat/20260922/retiro-de-la-subvencion-al-diesel-en-bolivia-se-deberia-haber-implementado-de-otra-manera-dice-1175145934.html
la paz
el alto
cochabamba
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173341423_86:0:995:682_1920x0_80_0_0_52c0dbe6f178d4e389e600e24b78c490.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
la paz, el alto, cochabamba, bolivia, transporte, paro camionero
la paz, el alto, cochabamba, bolivia, transporte, paro camionero

El paro de transportistas en Bolivia se alista entre el rechazo en algunas comunidades

06:12 GMT 28.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaBloqueos de transportistas en Bolivia.
Bloqueos de transportistas en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
Transportistas bolivianos alistan un paro contra la eliminación del subsidio al diésel, en medio de fracturas políticas entre los dirigentes regionales del país sudamericano.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia acordó el 22 de septiembre realizar una huelga de 24 horas para exigir la derogación del Decreto 5716, el cual elimina los subsidios al diésel y establece un precio fijo de 17,95 bolivianos por litro (1,47 dólares).
Aunque la convocatoria se lanzó a nivel nacional, en regiones como La Paz, El Alto y Cochabamba, organizaciones gremiales anunciaron que no participarán en la protesta.
Transportista recarga diésel en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
América Latina
Retiro de la subvención al diésel en Bolivia: "Se debería haber implementado de otra manera", dice un experto
22 de septiembre, 03:45 GMT
El dirigente de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo en capital, Edson Valdez, detalló que solo la representación de Yungas se sumaría al paro, pero las siete restantes mantendrán sus actividades sin cambios.

"Hoy día nos manejamos con un poquito más de experiencia, analizando muchos temas de por medio", explicó Valdez, cuya organización encabezó los bloqueos carreteros ocurridos en junio, de acuerdo con el reporte de El Deber.

En contraste, en regiones como Santa Cruz, el paro fue suscrito de forma unánime. El ejecutivo de Fedectrans, Ronald García, confirmó que ninguna de sus unidades trabajará este 24 de septiembre, para insistir en la derogación del Decreto 5716 y rechazar medidas alternativas como tarifas transitorias.
Además de la huelga, los transportistas encabezarán una marcha que se dirigirá al centro de La Paz.
El Gobierno de Bolivia criticó la organización del paro y sostuvo que es una acción "innecesaria" cuando existe comunicación entre las partes y se están planteando soluciones, como la entrega de vehículos eléctricos y estudios de mercado.
"No tiene sentido que haya un repliegue de unidades (…), cuando hay voluntad de diálogo y de soluciones", declaró el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала