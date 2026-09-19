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Otro cambio en los combustibles: Gobierno de Bolivia elimina el subsidio al diésel
Otro cambio en los combustibles: Gobierno de Bolivia elimina el subsidio al diésel
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el nuevo ajuste, esto tras las tensiones suscitadas por la escasez de hidrocarburos, así como la... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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La medida fue respaldada por el ministro de Obras Públicas del país sudamericano, Mauricio Zamora, quien comentó que "la subvención ha sido el mayor daño que nos han hecho a los bolivianos".Con este ajuste, el litro de diésel cuesta 17,95 bolivianos (1,83 dólares), mayor a las 9,8 unidades (un dólar) que los consumidores pagaban por el combustible.
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Otro cambio en los combustibles: Gobierno de Bolivia elimina el subsidio al diésel

22:35 GMT 19.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaUna mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia
Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
© AP Photo / Juan Karita
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el nuevo ajuste, esto tras las tensiones suscitadas por la escasez de hidrocarburos, así como la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Hemos tomado la decisión de que, desde hoy, el diésel ​costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos ​cuantos se lo roben", afirmó.
La medida fue respaldada por el ministro de Obras Públicas del país sudamericano, Mauricio Zamora, quien comentó que "la subvención ha sido el mayor daño que nos han hecho a los bolivianos".
Con este ajuste, el litro de diésel cuesta 17,95 bolivianos (1,83 dólares), mayor a las 9,8 unidades (un dólar) que los consumidores pagaban por el combustible.
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