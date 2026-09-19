Otro cambio en los combustibles: Gobierno de Bolivia elimina el subsidio al diésel

La medida fue respaldada por el ministro de Obras Públicas del país sudamericano, Mauricio Zamora, quien comentó que "la subvención ha sido el mayor daño que nos han hecho a los bolivianos".Con este ajuste, el litro de diésel cuesta 17,95 bolivianos (1,83 dólares), mayor a las 9,8 unidades (un dólar) que los consumidores pagaban por el combustible.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el nuevo ajuste, esto tras las tensiones suscitadas por la escasez de hidrocarburos, así como la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
"Hemos tomado la decisión de que, desde hoy, el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben", afirmó.