https://noticiaslatam.lat/20260921/transportistas-de-bolivia-anuncian-protestas-contra-el-retiro-del-subsidio-al-diesel-1175135609.html

Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel

Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel

Sputnik Mundo

Un paro de actividades de 24 horas y bloqueos de carreteras anunciaron los transportistas para el lunes, en protesta por la eliminación total del subsidio al... 21.09.2026, Sputnik Mundo

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Paz anunció el 18 de septiembre que se elimina el subsidio a la importación de diésel, por su alto costo para las arcas del Estado. Actualmente, solo se mantiene un apoyo parcial a la gasolina, el gas natural y la electricidad. El costo del litro de dicho combustible pasó de 1 a 1,87 dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos."La medida de protesta tiende a extenderse a 48 horas; no tenemos ningún resultado de esta reunión. Qué informaré a las bases. Solamente quisieron 'meternos el dedo a la boca', no hubo propuestas de alternativas", dijo el dirigente.

https://noticiaslatam.lat/20260919/otro-cambio-en-los-combustibles-gobierno-de-bolivia-elimina-el-subsidio-al-diesel-1175121096.html

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