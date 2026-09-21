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Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel
Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel
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Un paro de actividades de 24 horas y bloqueos de carreteras anunciaron los transportistas para el lunes, en protesta por la eliminación total del subsidio al... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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Paz anunció el 18 de septiembre que se elimina el subsidio a la importación de diésel, por su alto costo para las arcas del Estado. Actualmente, solo se mantiene un apoyo parcial a la gasolina, el gas natural y la electricidad. El costo del litro de dicho combustible pasó de 1 a 1,87 dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos."La medida de protesta tiende a extenderse a 48 horas; no tenemos ningún resultado de esta reunión. Qué informaré a las bases. Solamente quisieron 'meternos el dedo a la boca', no hubo propuestas de alternativas", dijo el dirigente.
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Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel

04:29 GMT 21.09.2026
© Sputnik / Sebastián OchoaEl desabasto de alimentos y combustibles es evidente en La Paz, Bolivia.
El desabasto de alimentos y combustibles es evidente en La Paz, Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
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Un paro de actividades de 24 horas y bloqueos de carreteras anunciaron los transportistas para el lunes, en protesta por la eliminación total del subsidio al diésel por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, confirmó Evert Chino, dirigente del transporte interdepartamental de pasajeros de Santa Cruz.
"No hubo ningún diálogo, no vinieron con propuestas, no socializaron con la población (la eliminación del subsidio al diésel). En la reunión quedamos en un paro de 24 horas y veremos qué definen las bases el martes (22 de septiembre), en un ampliado nacional", afirmó Chino en conferencia de prensa tras un encuentro con autoridades gubernamentales.
Paz anunció el 18 de septiembre que se elimina el subsidio a la importación de diésel, por su alto costo para las arcas del Estado. Actualmente, solo se mantiene un apoyo parcial a la gasolina, el gas natural y la electricidad. El costo del litro de dicho combustible pasó de 1 a 1,87 dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos.
Una mujer pasa junto a unos camiones cisterna que bloquean una carretera durante una huelga provocada por la escasez de gasóleo en El Alto, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
América Latina
Otro cambio en los combustibles: Gobierno de Bolivia elimina el subsidio al diésel
19 de septiembre, 22:35 GMT
"La medida de protesta tiende a extenderse a 48 horas; no tenemos ningún resultado de esta reunión. Qué informaré a las bases. Solamente quisieron 'meternos el dedo a la boca', no hubo propuestas de alternativas", dijo el dirigente.
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