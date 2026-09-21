Transportistas de Bolivia anuncian protestas contra el retiro del subsidio al diésel
© Sputnik / Sebastián OchoaEl desabasto de alimentos y combustibles es evidente en La Paz, Bolivia.
© Sputnik / Sebastián Ochoa
Síguenos en
Un paro de actividades de 24 horas y bloqueos de carreteras anunciaron los transportistas para el lunes, en protesta por la eliminación total del subsidio al diésel por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, confirmó Evert Chino, dirigente del transporte interdepartamental de pasajeros de Santa Cruz.
"No hubo ningún diálogo, no vinieron con propuestas, no socializaron con la población (la eliminación del subsidio al diésel). En la reunión quedamos en un paro de 24 horas y veremos qué definen las bases el martes (22 de septiembre), en un ampliado nacional", afirmó Chino en conferencia de prensa tras un encuentro con autoridades gubernamentales.
Paz anunció el 18 de septiembre que se elimina el subsidio a la importación de diésel, por su alto costo para las arcas del Estado. Actualmente, solo se mantiene un apoyo parcial a la gasolina, el gas natural y la electricidad. El costo del litro de dicho combustible pasó de 1 a 1,87 dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos.
19 de septiembre, 22:35 GMT
"La medida de protesta tiende a extenderse a 48 horas; no tenemos ningún resultado de esta reunión. Qué informaré a las bases. Solamente quisieron 'meternos el dedo a la boca', no hubo propuestas de alternativas", dijo el dirigente.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.