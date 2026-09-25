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Putin: la respuesta de Rusia a los ataques es tan delicada que Ucrania solicitó un alto el fuego

Putin: la respuesta de Rusia a los ataques es tan delicada que Ucrania solicitó un alto el fuego

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La respuesta de Moscú a los ataques ucranianos es tan delicada y destructiva que Kiev solicitó un alto el fuego, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin... 25.09.2026, Sputnik Mundo

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