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Putin: la respuesta de Rusia a los ataques es tan delicada que Ucrania solicitó un alto el fuego
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La respuesta de Moscú a los ataques ucranianos es tan delicada y destructiva que Kiev solicitó un alto el fuego, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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Putin: la respuesta de Rusia a los ataques es tan delicada que Ucrania solicitó un alto el fuego

17:24 GMT 25.09.2026 (actualizado: 17:50 GMT 25.09.2026)
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Vladímir Putin, el mandatario ruso - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
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La respuesta de Moscú a los ataques ucranianos es tan delicada y destructiva que Kiev solicitó un alto el fuego, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Sin embargo, destacó que Rusia tomará cualquier decisión sobre una posible reanudación del proceso de negociaciones en función de sus propios intereses.

"Hemos comenzado a responder en todos los frentes. Al parecer, las acciones de represalia de las FFAA rusas fueron tan delicadas y destructivas para el enemigo que ahora están planteando activamente la cuestión de un alto el fuego en varios frentes: energía, lo que significa que están dispuestos a dejar de atacar nuestras refinerías de petróleo, y ataques aéreos, lo que significa que han acordado mutuamente cesar los ataques".

Otras declaraciones del jefe de Estado:
Kiev debe sentir la respuesta rusa a los ataques contra la infraestructura y comprender que las provocaciones y la escalada no le servirán de nada.
Rusia ha restablecido los daños causados por los ataques de Ucrania.
Todas las propuestas de arreglo pacífico están 'sobre la mesa', pero Rusia aún debe reflexionar sobre lo que corresponde a sus intereses.
Moscú no se prepara para una guerra con Europa: no hay motivos ni fundamentos para ello.
Círculos agresivos en Europa quieren utilizar a Ucrania como carne de cañón para limitar el desarrollo de Rusia.
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